Juventus, Kean sempre più vicino all'Everton: lo dicono anche i bookies

LA TRATTATIVA

Moise Kean è sempre più vicino all'Everton e stando alle quote dei bookmakers l'operazione è praticamente fatta: la quota del trasferimento, infatti, è crollata da 2.75 a 1.50, mentre la sua conferma paga 2,50. Un altro indizio, insomma, che porta all'addio del giovane attaccante italiano della Juventus, reduce da un'estate tribolata, con l'Europeo Under 21 che l'ha visto protagonista anche in negativo. Kean, l'Everton in pressing

Il nodo della trattativa era la richiesta di recompra da parte dei bianconeri, che hanno trovato l'accordo sulla cifra (40 milioni) con il club inglese, ma avrebbero voluto inserire nel contratto il diritto di riacquisto. I Toffees hanno fatto muro contro muro su questa clausola e secondo il Mirror l'avrebbero spuntata, anche se mancano conferme da parte dei bianconeri su quest'aspetto.

Di certo per la Juve sarebbe un'importantissima plusvalenza, considerando che il giocatore è cresciuto nel vivaio bianconero. Kean si è messo in luce nella passata stagione, soprattutto nel girone di ritorno, quando ha segnato alcuni gol importanti come la doppietta all'Udinese e la rete decisiva al Milan. Seguito dall'agente, ha già dato l'ok al trasferimento e a 19 anni è pronto a un ruolo da protagonista in Premier League.