Sassuolo, Palmieri: "Berardi? Speriamo di poterlo avere ancora con noi"

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato così del futuro di Domenico Berardi: "Abbiamo dimostrato lo scorso anno, su input di Carnevali, di poter trattenere i giocatori forti anche in Serie B e ci proveremo anche quest’anno in Serie A. Per quanto riguarda Berardi è la storia del Sassuolo, ha uno score incredibile con questa maglia e ci delizia da anni con le sue giocate. Quest’anno quando è rientrato dall’infortunio ha mostrato di saper fare la differenza. Siamo felici di averlo e speriamo di poterlo avere ancora con noi".