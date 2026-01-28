Roma, Carrasco il nome più caldo. Gasp e Massara studiano le alternative
Il belga spinge per il trasferimento nella Capitale: sullo sfondo altri due nomi
In questi ultimi giorni di mercato, Frederic Massara proverà a regalare un altro rinforzo a Gasperini. Nella giornata di ieri, società e allenatore si sono ritrovati a Trigoria per fare il punto sulle priorità giallorosse e Gasp ha espressamente chiesto un'ala sinistra.
Il nome più caldo è quello di Yannick Ferreira Carrasco. L'ex Atletico Madrid, ora all'Al-Shabab, tornerebbe volentieri in Europa per provare a guadagnarsi il Mondiale con il Belgio e l'idea di trasferirsi alla Roma lo stuzzica parecchio. Il classe '93 è anche disposto a rinunciare allo stipendio di 6,5 milioni di euro, una cifra insormontabile per i giallorossi che gli garantirebbero un ingaggio quattro/cinque volte più basso.
Come riportato dal Corriere dello Sport, però, la trattativa non è semplice. A Riyad non sembrano troppo intenzionati a lasciare partire Carrasco, ma lui proverà di tutto pur di liberarsi. Il nodo più grande da sciogliere è quello della formula: l'Al-Shabab vuole monetizzare e lo cederebbe quindi solo a titolo definitivo, mentre la Roma si muoverebbe per un prestito.
Per questa ragione, a Trigoria si è discusso anche delle alternative. Sulla lista del ds Massara c'è Leo Sauer del Feyenoord, un profilo diverso rispetto al belga. Vista l'età (20 anni compiuti lo scorso mese), la Roma opterebbe in questo caso per un acquisto a titolo definitivo: i giallorossi mettono sul piatto 15 milioni di euro, ma in Olanda ne chiedono di più. Occhio anche alla pista che porta a Crysencio Summerville del West Ham. Il classe 2001 finora ha collezionato 19 presenze, 3 gol e 4 assist in tutte le competizioni.
Infine, capitolo terzino. Con Wolfe del Wolverhampton decisamente fuori portata, la Roma si muove per una vecchia conoscenza della Serie A: Matteo Ruggeri. L'Atletico Madrid aprirebbe alla sua cessione anche in prestito con obbligo di riscatto.