Manovre giallorosse

Roma, Carrasco il nome più caldo. Gasp e Massara studiano le alternative

Il belga spinge per il trasferimento nella Capitale: sullo sfondo altri due nomi 

28 Gen 2026 - 11:00
videovideo

In questi ultimi giorni di mercato, Frederic Massara proverà a regalare un altro rinforzo a Gasperini. Nella giornata di ieri, società e allenatore si sono ritrovati a Trigoria per fare il punto sulle priorità giallorosse e Gasp ha espressamente chiesto un'ala sinistra

Il nome più caldo è quello di Yannick Ferreira Carrasco. L'ex Atletico Madrid, ora all'Al-Shabab, tornerebbe volentieri in Europa per provare a guadagnarsi il Mondiale con il Belgio e l'idea di trasferirsi alla Roma lo stuzzica parecchio. Il classe '93 è anche disposto a rinunciare allo stipendio di 6,5 milioni di euro, una cifra insormontabile per i giallorossi che gli garantirebbero un ingaggio quattro/cinque volte più basso. 

Come riportato dal Corriere dello Sport, però, la trattativa non è semplice. A Riyad non sembrano troppo intenzionati a lasciare partire Carrasco, ma lui proverà di tutto pur di liberarsi. Il nodo più grande da sciogliere è quello della formula: l'Al-Shabab vuole monetizzare e lo cederebbe quindi solo a titolo definitivo, mentre la Roma si muoverebbe per un prestito

Per questa ragione, a Trigoria si è discusso anche delle alternative. Sulla lista del ds Massara c'è Leo Sauer del Feyenoord, un profilo diverso rispetto al belga. Vista l'età (20 anni compiuti lo scorso mese), la Roma opterebbe in questo caso per un acquisto a titolo definitivo: i giallorossi mettono sul piatto 15 milioni di euro, ma in Olanda ne chiedono di più. Occhio anche alla pista che porta a Crysencio Summerville del West Ham. Il classe 2001 finora ha collezionato 19 presenze, 3 gol e 4 assist in tutte le competizioni. 

Infine, capitolo terzino. Con Wolfe del Wolverhampton decisamente fuori portata, la Roma si muove per una vecchia conoscenza della Serie A: Matteo Ruggeri. L'Atletico Madrid aprirebbe alla sua cessione anche in prestito con obbligo di riscatto. 

Leggi anche
3) Manchester United, 215 milioni di euro (nella foto Zirkzee)

I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve

roma
calciomercato
gasperini
yannick carrasco
fredric massara

Ultimi video

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

I più visti di Roma

Boca, Benfica e Monaco ma non solo: anche il Como si è mosso per Dybala

Roma: è tutto fatto per Izzo, il calciatore conferma su Instagram

Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: 57 milioni di euro

Chiesa "prigioniero" del Liverpool per la disperazione di Juve, Roma e Napoli

Dybala lontano da Roma? La suocera: "Oriana rompe per andare via"

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

Roma, si riapre Zirkzee? Ecco l'indizio social che fa sperare i giallorossi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:16
Un'altra italiana su Disasi: lo cerca la Fiorentina
10:14
Milan, il Bournemouth vuole riscattare Jimenez: ecco le cifre
23:35
Nico Paz: "Resto al Como? Non so". E Morata: "Se resta gioco gratis"
21:59
Genoa, rinforzo a centrocampo per De Rossi: è fatta per Amorim
20:33
Nuova avventura per Cragno: il portiere riparte dal Sudtirol