Luvumbo al Maiorca, il saluto del Cagliari

Debutta con assist in prima squadra il 5 agosto 2022, nella vittoria in Coppa Italia per 3-2 contro il Perugia, sarà tra gli artefici del pronto ritorno in Serie A del Cagliari: totalizza 36 partite, con 3 gol e 3 assist, è decisivo nei play-off. Nella semifinale di andata contro il Parma capovolge letteralmente le sorti dell’incontro: subentra dalla panchina con la squadra sotto di 2 reti, segna una doppietta, tra cui la rete del definitivo 3-2.