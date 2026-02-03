Napoli, colpo per il futuro: chi è Milton Pereyra, l'attaccante preso dal Boca Juniors

03 Feb 2026 - 09:46
Milton Pereyra © instagram

Il Napoli blinda il proprio futuro assicurandosi Milton Pereyra, promettente attaccante classe 2008 prelevato dal Boca Juniors. Il diciassettenne argentino, già arrivato in Italia per la firma, è una prima punta moderna di 1,76 metri che fa della rapidità e dell'efficacia in area di rigore i suoi punti di forza. Cresciuto nella cantera degli Xeneizes partendo dal calcio a 7, Pereyra si è trasformato in un numero 9 puro, capace di giocare con sponda per i compagni e di finalizzare con freddezza. Con questo innesto, il club partenopeo anticipa la concorrenza internazionale, regalando al proprio vivaio un talento che compirà 18 anni il prossimo 13 maggio e che sogna di ripercorrere le orme del suo idolo, Leo Messi.

