Napoli, colpo per il futuro: chi è Milton Pereyra, l'attaccante preso dal Boca Juniors

Il Napoli blinda il proprio futuro assicurandosi Milton Pereyra, promettente attaccante classe 2008 prelevato dal Boca Juniors. Il diciassettenne argentino, già arrivato in Italia per la firma, è una prima punta moderna di 1,76 metri che fa della rapidità e dell'efficacia in area di rigore i suoi punti di forza. Cresciuto nella cantera degli Xeneizes partendo dal calcio a 7, Pereyra si è trasformato in un numero 9 puro, capace di giocare con sponda per i compagni e di finalizzare con freddezza. Con questo innesto, il club partenopeo anticipa la concorrenza internazionale, regalando al proprio vivaio un talento che compirà 18 anni il prossimo 13 maggio e che sogna di ripercorrere le orme del suo idolo, Leo Messi.