Messi-Newell's Old Boy, principio d'accordo per il ritorno nel 2027

Che Leo Messi un giorno potrebbe tornare al Newell's Old Boys non è un mistero, ma adesso sarebbe qualcosa in più di un sogno da parte dei tifosi argentini. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, il neo presidente Ignacio Boero avrebbe raggiunto un principio d'accordo cn la "Pulce" per il suo sbarco nel club che lo ha scoperto. Un contratto part-time di sei mesi da gennaio a giugno 2027, visto che il numero 10 ha un contratto con l'Inter Miami fino al 2028. Il tutto sarebbe emerso perché lo stesso Boero avrebbe parlato con il governatore di Santa Fe, Maximiliano Pullaro, di un piano per garantire sicurezza e tranquillità a Messi nel suo periodo a Rosario.