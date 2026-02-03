Inter, retroscena Jones: il Liverpool lo propone, il Liverpool si tira indietro

Un inatteso effetto domino ha caratterizzato il finale di mercato dell'Inter: i nerazzurri potevano avere Curtis Jones, proposto direttamente dal Liverpool con la formula del prestito secco. Nonostante l'intesa raggiunta con il calciatore, i Reds hanno bloccato tutto all'ultimo istante per timore di accorciare troppo la rosa e per le complicazioni legate al contratto in scadenza nel 2027. Questo dietrofront ha congelato anche il mercato in uscita: senza l'innesto dell'inglese, l'Inter ha tolto dal mercato Davide Frattesi, che era già pronto al trasferimento al Nottingham Forest. Lo scrive il Corriere dello Sport.