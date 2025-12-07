Cagliari-Roma, finale con rissa: scontro tra Folorunsho e Hermoso, volano gesti e parole grosse

Una gara che non ha smesso di regalare momenti concitati nemmeno nel finale, con Hermoso nuovamente protagonista. Nel recupero del secondo tempo, Palestra si è buttato a terra in preda dei crampi, con i giocatori del Cagliari che hanno calciato il pallone in fallo laterale per permettere l'ingresso dello staff medico. Il difensore della Roma, però, ha riacceso gli animi cercando di rimettere il pallone immediatamente in gioco, ignorando l'interruzione concordata. Questo gesto ha provocato l'immediata e furiosa reazione della panchina rossoblù. Ne è scaturito un nuovo, intenso parapiglia, fatto di proteste accese e scambi verbali veementi. Un finale infuocato dove ad avere la meglio è stata la squadra di Pisacane, vittoriosa per 1-0.