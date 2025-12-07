Cagliari-Roma, finale con rissa: scontro tra Folorunsho e Hermoso, volano gesti e parole grosse

© Getty Images
Alta tenisione nel finale della sfida dell'Unipol Domus, con Folorunsho e Hermoso principali protagonistidi Redazione
Il secondo tempo di Cagliari-Roma, match della 14esima giornata di Serie A, è stato caratterizzato da un'atmosfera infuocata. Il momento clou si è verificato al 78' con i giallorossi già in inferiorità numerica (espulso Celik) e i rossoblù proiettati in avanti per cercare il vantaggio. Dopo un'azione travolgente sulla fascia destra, Palestra è caduto in area di rigore in seguito a un contatto con Ghilardi. Nonostante le veementi richieste dei ragazzi di Pisacane, l'arbitro Zufferli ha deciso di non concedere il calcio di rigore. La mancata assegnazione del penalty ha surriscaldato gli animi, innescando una lite accesa tra Folorunsho e Hermoso, portando la tensione alle stelle.
I due calciatori, già visibilmente provati dalla tensione agonistica, sono arrivati immediatamente allo scontro fisico e verbale. Ne è nato un incredibile scambio d'insulti, con i toni che si sono fatti subito incandescenti. Il centrocampista rossoblu, in un momento di totale perdita di controllo, si è rivolto così al difensore della Roma: "Tua madre fa i b******, quella t**** di tua madre, tua madre fa i b*****, quella pu*****".
Una gara che non ha smesso di regalare momenti concitati nemmeno nel finale, con Hermoso nuovamente protagonista. Nel recupero del secondo tempo, Palestra si è buttato a terra in preda dei crampi, con i giocatori del Cagliari che hanno calciato il pallone in fallo laterale per permettere l'ingresso dello staff medico. Il difensore della Roma, però, ha riacceso gli animi cercando di rimettere il pallone immediatamente in gioco, ignorando l'interruzione concordata. Questo gesto ha provocato l'immediata e furiosa reazione della panchina rossoblù. Ne è scaturito un nuovo, intenso parapiglia, fatto di proteste accese e scambi verbali veementi. Un finale infuocato dove ad avere la meglio è stata la squadra di Pisacane, vittoriosa per 1-0.
