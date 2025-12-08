Dall'Argentina: Dybala vuole trasferirsi al Boca Juniors già a gennaio

Una 'bomba' di mercato arriva dall'Argentina e riguarda il futuro di Paulo Dybala, che il 30 giugno prossimo andrà in scadenza con la Roma. Secondo i rumors sudamericani, l'entourage dell'attaccante sarebbe già al lavoro per rescindere il contratto con il club giallorosso già a gennaio: la volontà della Joya sarebbe quella di giocare nelle fila del Boca Juniors con il suo amico ed ex compagno di squadra Leandro Paredes, che da tempo spinge per farlo tornare 'a casa'. "So che Paulo vuole venire al Boca - aveva detto qualche settimana fa a 'Diario Olé' Daniel Paredes, papà dell'ex centrocampista giallorosso - Ha il cuore per il Boca Juniors. Ho sentito una conversazione tra loro, e Dybala ha detto che sarebbe venuto qui". Tra la Roma e Dybala non si è ancora parlato di rinnovo. "Non è stata intavolata nessuna trattativa", le parole del ds della Roma Frederic Massara riguardo i rinnovi dell'ex Juve e di Pellegrini. Per la Roma, sull'eventuale prolungamento del contratto dell'argentino pesano da una parte i continui infortuni del giocatore e dall'altra un ingaggio attualmente di circa 8 milioni di euro a stagione. Per restare alla Roma Dybala dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio. Ma intanto il Boca chiama...