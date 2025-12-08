Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Dall'Argentina: Dybala vuole trasferirsi al Boca Juniors già a gennaio

L'entourage del giocatore sarebbe già al lavoro per rescindere il contratto con la Roma

di Antonella Pelosi
08 Dic 2025 - 14:27

Una 'bomba' di mercato arriva dall'Argentina e riguarda il futuro di Paulo Dybala, che il 30 giugno prossimo andrà in scadenza con la Roma. Secondo i rumors sudamericani, l'entourage dell'attaccante sarebbe già al lavoro per rescindere il contratto con il club giallorosso già a gennaio: la volontà della Joya sarebbe quella di giocare nelle fila del Boca Juniors con il suo amico ed ex compagno di squadra Leandro Paredes, che da tempo spinge per farlo tornare 'a casa'. "So che Paulo vuole venire al Boca - aveva detto qualche settimana fa a 'Diario Olé' Daniel Paredes, papà dell'ex centrocampista giallorosso - Ha il cuore per il Boca Juniors. Ho sentito una conversazione tra loro, e Dybala ha detto che sarebbe venuto qui". Tra la Roma e Dybala non si è ancora parlato di rinnovo. "Non è stata intavolata nessuna trattativa", le parole del ds della Roma Frederic Massara riguardo i rinnovi dell'ex Juve e di Pellegrini. Per la Roma, sull'eventuale prolungamento del contratto dell'argentino pesano da una parte i continui infortuni del giocatore e dall'altra un ingaggio attualmente di circa 8 milioni di euro a stagione. Per restare alla Roma Dybala dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio. Ma intanto il Boca chiama...

Leggi anche

Celik lascia la Roma in 10, Gaetano manda ko i giallorossi: secondo ko di fila per Gasp

roma
dybala
mercato

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Roma

Roma, la nuova idea è Raspadori: avviati i primi contatti con l'entourage

Roma e Juventus su Zirkzee, ma la pista si complica: Fabio Silva l'alternativa

La Roma può sognare: Zirkzee a gennaio ora è un'ipotesi concreta

Roma, su Zirkzee c'è anche il Milan: duello in vista a gennaio

Sancho dice no, la Roma si consola con Bailey: accordo con l'Aston Villa

Gasp, senti Amorim: "Zirkzee? A gennaio può succedere di tutto. Priorità allo United"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:30
Marsiglia, non solo Juve su Balerdi
Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: 57 milioni di euro
14:09
Liverpool, Napoli e Roma su Chiesa con l'incognita Salah
13:31
Real Madrid, a rischio la panchina di Xabi Alonso
12:00
Como, occhi della Premier su Baturina
11:18
Roma, Verona e Pisa su Baldanzi