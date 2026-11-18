La pausa per le nazionali non solo ha rivitalizzato Vinicius, doppietta contro il Giappone e tripletta con Singapore, ma anche l'ex Palemiras che, dopo l'ultima amichevole dei verdeoro, ha parlato cosi' di un possibile trasferimento a gennaio: "Al Real gioco poco? La decisione è di Mourinho. Sono sempre disponibile ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di trascorrere la mia vita lì, aiutando il Real e i miei compagni di squadra". Parole di circostanza che arrivano dopo dichiarazioni bene più dirette e incisive: "Non so cosa succederà a gennaio. Questo è nelle mani di Dio. E gli chiedo di guidarmi affinché accada ciò che è meglio per me, per la mia carriera. Qualunque cosa accada, accadrà. Io continuerò a tenere i piedi per terra affinché Endrick, il calciatore, abbia successo (…). Voglio solo giocare, essere felice, sono molto giovane, ho 20 anni. Non è che abbia bisogno di buttarmi nel vuoto, ma voglio solo essere felice, giocare, segnare gol e fornire assist, aiutare i miei compagni. Quello che mi è successo a Lione, per esempio, è stata una delle cose più belle che mi siano capitate in vita, il momento in cui sono stato più felice, senza dubbio". In Francia Endrick era riuscito a lasciare il segno in poco tempo: arrivato in prestito a gennaio, il brasiliano a giugno ha fatto ritorno a Madrid con un bottino di 5 gol e 7 assist in 16 partite.