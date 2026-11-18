In Spagna è già diventato un vero e proprio caso: il futuro di Endrick continua a dividere e a suscitare interrogativi. Da un lato c'è la posizione, ferma, del Real Madrid e Jose Mourinho secondo cui il giovane brasiliano non sarebbe in uscita. Lo Special One non vorrebbe perdere nessuno a stagione in corso. In più ritiene che Endrick sia una pedina importante nelle rotazioni del reparto offensivo dei Blancos: sia da centravanti, come vice Mbappé, che come alternative per gli esterni. Fin'ora però lo ha utilizzato pochissimo: 141 minuti spalmati su 7 presente tra Liga e Champions League. Troppo poco per un ragazzo che vuole crescere e giocare.
La pausa per le nazionali non solo ha rivitalizzato Vinicius, doppietta contro il Giappone e tripletta con Singapore, ma anche l'ex Palemiras che, dopo l'ultima amichevole dei verdeoro, ha parlato cosi' di un possibile trasferimento a gennaio: "Al Real gioco poco? La decisione è di Mourinho. Sono sempre disponibile ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di trascorrere la mia vita lì, aiutando il Real e i miei compagni di squadra". Parole di circostanza che arrivano dopo dichiarazioni bene più dirette e incisive: "Non so cosa succederà a gennaio. Questo è nelle mani di Dio. E gli chiedo di guidarmi affinché accada ciò che è meglio per me, per la mia carriera. Qualunque cosa accada, accadrà. Io continuerò a tenere i piedi per terra affinché Endrick, il calciatore, abbia successo (…). Voglio solo giocare, essere felice, sono molto giovane, ho 20 anni. Non è che abbia bisogno di buttarmi nel vuoto, ma voglio solo essere felice, giocare, segnare gol e fornire assist, aiutare i miei compagni. Quello che mi è successo a Lione, per esempio, è stata una delle cose più belle che mi siano capitate in vita, il momento in cui sono stato più felice, senza dubbio". In Francia Endrick era riuscito a lasciare il segno in poco tempo: arrivato in prestito a gennaio, il brasiliano a giugno ha fatto ritorno a Madrid con un bottino di 5 gol e 7 assist in 16 partite.
L'interpretazione delle parole (e delle voglie) di Enrdick potrebbe condurre a una nuova esperienza in prestito. Il brasiliano non vorrebbe lasciare Madrid per sempre, ma allo stesso tempo ha bisogno di giocare per maturare e affermarsi. Per questo dalla Spagna continuano a insistere con la soluzione Roma: i giallorossi cercano un esterno da regalare a Gasp nella finestra invernale e Enrdick in prestito potrebbe essere una soluzione che sorride al bilancio. Anche il Milan segue la vicenda con attenzione, ma al momento l’obiettivo prioritario sembra essere Nicolò Tresoldi. La terza opzione sul tavolo sarebbe lo Sporting Lisbona di Paulo Fonseca, che lo ha avuto in quei sei mesi magici a Lione. Nonostante le dichiarazioni di facciata, la partita è più aperta che mai: Endrick vuole giocare.