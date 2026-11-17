L'avventura di Artem Dovbyk a Bologna potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Dopo soli quattro mesi, l'attaccante farà ritorno a Roma già a gennaio. A Trigoria però non c'è più posto per lui, quindi è probabile che l'ucraino sia solo di passaggio nella capitale. Il Valencia sarebbe interessato a riportarlo in Spagna, dove si era laureato Pichichi con la maglia del Girona e aveva convinto la Roma a puntare su di lui, magari in prestito con diritto di riscatto. Più defilato il Venezia, che non disdegnerebbe aggiungere un altro 9 di peso alla batteria di attaccanti a disposizione di Davide Nicola.