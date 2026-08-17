Roma, ora Luis Henrique: la trattativa con l'Inter entra nel vivo

Con l'arrivo di Spence e l'esplosione di Andy Diouf nella nuova veste da esterno, lo spazio in nerazzurro per LH si è ridotto al lumicino. Un segnale arrivato forte e chiaro anche nella preseason: l'ex Marsiglia ha giocato poco e spesso è stato un'alternativa nonostante l'erede di Denzel Dumfries non fosse stato ancora individuato. Ora Chivu gli ha parlato molto chiaramente, facendogli intendere di essere finito infondo alle gerarchie. Per questo il brasiliano ha mostrato il fianco al corteggiamento della Roma. L'affare non è ancora entrato in una fase calda ma tutti gli elementi fanno pensare che nelle prossime due settimane ne sentiremo parlare ancora molto.