MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, ora Luis Henrique: la trattativa con l'Inter entra nel vivo

Chiusa la questione Rodrigo Mora, i giallorossi si concentreranno sull'esterno brasiliano che ha dato aperture al progetto di Gasp

17 Ago 2026 - 11:28
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© italyphotopress

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L'asse Roma-Inter si scalda sul nome di Luisa Henrique. Dopo aver praticamente definito l'affare Rodrigo Mora, i giallorossi si getteranno alla ricerca di un altro esterno sinistro da regalare a Gian Piero Gasperini. I nomi sulla lista del ds Tony D'Amico sono principalmente due: Destiny Udogie e Luis Henrique. Per l'italiano il Tottenham spara alto: dopo aver ceduto Djed Spence all'Inter gli Spurs preferirebbero non privarsi dell'ex Udinese o sarebbero disposti a farlo soltanto a fronte di un'offerta molto importante (si mormora di una valutazione da 40 milioni di euro).

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Così la Roma è tornata a sondare con forza Luis Henrique. La trattativa non è ancora entrata nelle battute finali ma il canale tra nerazzurri e giallorossi è apertissimo: si ragione su un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo intorno ai 22 milioni di euro. Più o meno quanto l’Inter pagò il giocatore un anno fa. I nerazzurri spingono per avere qualcosa in più, magari intorno ai 28-30, e vorrebbero la certezza del riscatto (diritto non convince fino in fondo). 

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Con l'arrivo di Spence e l'esplosione di Andy Diouf nella nuova veste da esterno, lo spazio in nerazzurro per LH si è ridotto al lumicino. Un segnale arrivato forte e chiaro anche nella preseason: l'ex Marsiglia ha giocato poco e spesso è stato un'alternativa nonostante l'erede di Denzel Dumfries non fosse stato ancora individuato. Ora Chivu gli ha parlato molto chiaramente, facendogli intendere di essere finito infondo alle gerarchie. Per questo il brasiliano ha mostrato il fianco al corteggiamento della Roma. L'affare non è ancora entrato in una fase calda ma tutti gli elementi fanno pensare che nelle prossime due settimane ne sentiremo parlare ancora molto. 

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