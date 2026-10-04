Gasperini spinge per il mercato di gennaio: la Roma a caccia di due rinforzi per lo scudetto

Nemmeno il primato in classifica (in coabitazione con Inter e Lazio) e un reparto offensivo capace di viaggiare a ritmi altissimi riescono a placare la fame di Gian Piero Gasperini che anche recentemente ha ribadito implicitamente la necessità di intervenire sulla rosa della Roma nel corso della finestra invernale di calciomercato per avvicinarsi ulteriormente ai nerazzurri, metafora per parlare di scudetto. Le priorità riguardano due ruoli: un esterno offensivo di piede sinistro e un laterale a tutta fascia.