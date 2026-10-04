Gasperini spinge per il mercato di gennaio: la Roma a caccia di due rinforzi per lo scudetto
Gian Piero Gasperini non si accontenta del primo posto e spinge per due innesti a gennaio: un esterno d'attacco e un laterale per la Roma
Nemmeno il primato in classifica (in coabitazione con Inter e Lazio) e un reparto offensivo capace di viaggiare a ritmi altissimi riescono a placare la fame di Gian Piero Gasperini che anche recentemente ha ribadito implicitamente la necessità di intervenire sulla rosa della Roma nel corso della finestra invernale di calciomercato per avvicinarsi ulteriormente ai nerazzurri, metafora per parlare di scudetto. Le priorità riguardano due ruoli: un esterno offensivo di piede sinistro e un laterale a tutta fascia.
Il mirino di Tony D'Amico, scrive il Messaggero, resta puntato su vecchie conoscenze, già sondate in estate. A parte il discorso Endrick, sul quale potrebbe esserci un duello tutto italiano col Milan, in cima alla lista dei desideri di Gasperini figura Gittens, finora impiegato col contagocce nel Chelsea e attualmente alle prese con un problema alla caviglia.
Resta attiva anche la candidatura di Leweling, finito ai margini delle rotazioni dello Stoccarda mentre molto più complessa appare la pista che porta a Luiz Henrique (Zenit San Pietroburgo) per via dei vincoli burocratici legati al tesseramento dalla Russia.
Oltre al rinforzo offensivo, la società giallorossa valuta la possibilità di riaprire i discorsi per Oosterwolde (sfumato ad agosto dopo la scoperta di problemi fisici durante le visite mediche) per completare la batteria dei laterali a tutta fascia. L'obiettivo della dirigenza è farsi trovare pronta per cogliere un'opportunità in prestito, anche perché lo stesso giocatore spinge in tal senso.