Non a caso, a proposito di un possibile ritorno in giallorosso ha risposto: "Intanto spero di vincere il più possibile e ottenere il massimo, poi in un futuro non posso negare che mi farebbe piacere tornare, soprattutto dopo essersi lasciati non bene e aver fatto tutte le giovanili". La Premier League è stata una scelta fortemente voluta dal suo entourage (guidato da Alessandro Lucci) nonostante avesse ricevuto diverse offerte in Serie A, Juventus compresa, perché convinto che in quel campionato ci fossero le condizioni ideali per far esplodere tutte le potenzialità di Riccardo.