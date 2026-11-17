© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Premiato in Campidoglio dal sindaco Gualtieri, Riccardo Calafiori parla del futuro, dell'eliminazione dell'Italia e della Roma di Gasperini
"Due giorni fa una è stata una bella batosta, ma non deve cancellare il percorso fatto. Dispiace che sia arrivata per ultima questa sconfitta, però mi tengo strette le belle prestazioni precedenti e dobbiamo ripartire da lì. Dispiace essere usciti dalla Nations League ma il percorso è più grande. Con Mancini c'è un bel feeling. Io leader? Sì, mi ci sento, cerco sempre di aiutare i compagni più giovani e parlo anche con l'atteggiamento oltre che col linguaggio". Lo ha detto il difensore dell'Arsenal e della nazionale italiana, Riccardo Calafiori, dopo l'incontro al Campidoglio col sindaco di Roma Roberto Gualtieri.
Il riconoscimento ricevuto oggi al Campidoglio nasce dai risultati sportivi da Calafiori nella scorsa stagione (primo difensore italiano a vincere la Premier League) all'Arsenal - dove si sta confermando, considerando le 9 presenze da titolare sulle dieci del campionato inglese 2026/27 -, oltre che dal legame che ha con Roma.
Non a caso, a proposito di un possibile ritorno in giallorosso ha risposto: "Intanto spero di vincere il più possibile e ottenere il massimo, poi in un futuro non posso negare che mi farebbe piacere tornare, soprattutto dopo essersi lasciati non bene e aver fatto tutte le giovanili". La Premier League è stata una scelta fortemente voluta dal suo entourage (guidato da Alessandro Lucci) nonostante avesse ricevuto diverse offerte in Serie A, Juventus compresa, perché convinto che in quel campionato ci fossero le condizioni ideali per far esplodere tutte le potenzialità di Riccardo.
Nel frattempo, da tifoso della Roma, Calafiori si augura che la squadra di Gasperini possa vincere. "Parlano tutti bene di Gian Piero, sappiamo che allenatore è, quello che sta facendo è importante, ma io spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione", ha concluso.