Parlare di Tresoldi è quasi superfluo. Lo ha detto e ripetuto, è milanista fino al midollo e il Milan, per lui, è il punto di arrivo. Non sarà complicato convincerlo, insomma, a far tappa a Milanello. Meno semplice sarà trattare con il Bruges, bottega carissima, come il Diavolo sa bene. Ci vogliono 60 milioni e, precedenti trattative alla mano, non un euro di meno. Il che significa che più che uno spiraglio per una discussione, bisognerà sbattere i soldi sul tavolo e tornare a casa con l'atteso e necessario centravanti. L'investimento è pesante, ma Tresoldi ha 22 anni e tutto il futuro davanti, segna con continuità e ha tutta la volontà possibile di diventare quell'attaccante che il Milan, tolto Giroud, cerca ormai da anni. Roba da 20 gol a stagione.