Il Milan ai milanisti, claim andato un po' in disuso ma sempre molto vivo nel folto popolo rossonero, è tornato fortemente di moda nella programmazione del mercato che verrà. E allora tra un Endrick che vorrebbe rimanere a Madrid e un Tresoldi che farebbe carte false per indossare la maglia che ha sempre sognato (e tifato), è logico che l'ago della bilancia si sia decisamente spostato verso il secondo. Il quale, però, legato da un lungo contratto con il Bruges, prevede anche un impegnativo sforzo economico. La novità, se così si può chiamarla, è che questa volta Gerry Cardinale sembra del tutto propenso ad accontentare, in ordine sparso, i tifosi del Milan, l'allenatore Amorim e perfino Gonçalo Ramos, che più che un rivale per una sola maglia diventa in certo senso lo sponsor principale di un affare che, in fondo, tutti vogliono fare. Il portoghese ha bisogno di aiuto là davanti e Tresoldi potrebbe certamente dargli una mano.
Parlare di Tresoldi è quasi superfluo. Lo ha detto e ripetuto, è milanista fino al midollo e il Milan, per lui, è il punto di arrivo. Non sarà complicato convincerlo, insomma, a far tappa a Milanello. Meno semplice sarà trattare con il Bruges, bottega carissima, come il Diavolo sa bene. Ci vogliono 60 milioni e, precedenti trattative alla mano, non un euro di meno. Il che significa che più che uno spiraglio per una discussione, bisognerà sbattere i soldi sul tavolo e tornare a casa con l'atteso e necessario centravanti. L'investimento è pesante, ma Tresoldi ha 22 anni e tutto il futuro davanti, segna con continuità e ha tutta la volontà possibile di diventare quell'attaccante che il Milan, tolto Giroud, cerca ormai da anni. Roba da 20 gol a stagione.
In questi giorni di nazionali si è parlato molto di budget. Si è detto che Cardinale ha le idee chiarissime e che riportare il Diavolo in Champions sia una priorità da un centinaio di milioni. Così suddivisi: un centravanti, un difensore centrale, un esterno. Tre pedine fondamentali per tenere su il morale della truppa e su il Milan in classifica. Sempre sperando che il mese e mezzo che i rossoneri hanno davanti non faccia precipitare le azioni rossonere. Perché da gennaio tutto sarà diverso e con Tresoldi, sperano i tifosi del Milan, anche molto migliore.