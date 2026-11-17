Secondo il Messaggero la Juventus sta preparando un'offerta da 40 milioni di euro per tentare di strappare Kenneth Taylor alla Lazio già nel mercato di gennaio, anticipando la concorrenza inglese di Brighton e Bournemouth.
Nonostante la prospettiva di un'importante plusvalenza, la dirigenza biancoceleste ha rassicurato Gattuso sulla permanenza dei big in inverno, soprattutto in caso di mercato bloccato, confermando la linea del "se ne parla a giugno" già comunicata agli agenti di Isaksen in merito all'offerta del Brentford.
A rendere delicata la partita è lo stipendio del centrocampista, che guadagna 1,7 milioni a stagione contro il doppio garantito dai bianconeri.