Parma è sempre una tappa importante nella storia della Roma. Nell'anno dell'ultimo scudetto, di ormai 25 anni fa, la doppietta di Batistuta ha lanciato la squadra di Capello verso la fuga tricolore. Ora è un altro argentino a impreziosire la gara del Tardini. Paulo Dybala è finalmente pronto al rientro. E non solo lui. La trasferta di sabato, nel tardo pomeriggio, farà ritrovare a Gasperini quattro giocatori importantissimi: oltre al fantasista tornano a disposizione Svilar, Mancini e Koné. Scusate se è poco. La cosa positiva, per l'ambiente giallorosso, è che i risultati, nonostante assenze così importanti, siano comunque stati all'altezza delle ambizioni stagionali.