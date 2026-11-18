Parma è sempre una tappa importante nella storia della Roma. Nell'anno dell'ultimo scudetto, di ormai 25 anni fa, la doppietta di Batistuta ha lanciato la squadra di Capello verso la fuga tricolore. Ora è un altro argentino a impreziosire la gara del Tardini. Paulo Dybala è finalmente pronto al rientro. E non solo lui. La trasferta di sabato, nel tardo pomeriggio, farà ritrovare a Gasperini quattro giocatori importantissimi: oltre al fantasista tornano a disposizione Svilar, Mancini e Koné. Scusate se è poco. La cosa positiva, per l'ambiente giallorosso, è che i risultati, nonostante assenze così importanti, siano comunque stati all'altezza delle ambizioni stagionali.
Gasp ha saputo sfruttare al meglio la qualità della sua rosa, con Gollini, Balerdi, De Roon e Soulé che non hanno fatto rimpiangere i titolari. E' stato soprattutto il giovane argentino a impressionare, e la sua presenza sulla trequarti, unita a quella di Mora, ha saputo creare tante occasioni da gol, anche perché davanti a loro c'è sempre un Malen incontenibile. Quali scelte, dunque per Parma? E' molto probabile che Dybala torni dal primo minuto, visto che il connazionale sarà reduce da un viaggio intercontinentale di ritorno dagli impegni con l'Argentina post Messi. Il rientro avverrà domani quando, a due giorni dalla partita, Gasp potrà avere a disposizione tutti i suoi giocatori, escluso Pellegrini, l'ultimo ancora da recuperare. Facile immaginare, insomma, una coppia Dybala-Mora dietro a Malen per una Roma pronta a continuare a inseguire la vetta.