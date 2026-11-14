Roma, Gasperini sogna il colpo scudetto: nel mirino Lookman

Il ritorno del figliol prodigo per alimentare il sogno scudetto. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava soltanto una suggestione di mercato, potrebbe presto trasformarsi in una pista concreta per la Roma di gennaio: Ademola Lookman vuole lasciare l'Atletico Madrid e tornare in Serie A, riabbracciando Gian Piero Gasperini e il ds Tony D'Amico, gli uomini che lo hanno consacrato nel calcio europeo ai tempi dell'Atalanta.
Malumore a Madrid
L’avventura spagnola del classe 1997, sbarcato a Madrid lo scorso 3 febbraio per una cifra vicina ai 40 milioni di euro (35 di base più bonus), sembra già arrivata ai titoli di coda. Dopo un impatto iniziale molto positivo — chiuso con 9 gol e 4 assist in 24 presenze nella seconda metà della passata stagione — in questa annata il feeling con Diego Simeone si è incrinato.
Il Cholo non lo considera più centrale nel progetto tecnico: in Champions League non è mai partito dal primo minuto (spesso scavalcato nelle gerarchie da Alex Baena), mentre in Liga ha raccolto appena un gol in undici apparizioni, finendo in panchina nelle ultime due uscite dopo tre sostituzioni consecutive all'intervallo. A complicare ulteriormente il quadro si è aggiunto anche un recente stop fisico rimediato in nazionale contro la Tanzania. Secondo quanto filtra dal suo entourage, Lookman considera virtualmente chiusa l'esperienza con i Colchoneros e spinge per tornare nel campionato in cui ha saputo esprimersi ai massimi livelli.
Il fattore Gasp
Dall'estate scorsa Gasperini chiede alla dirigenza un esterno offensivo di piede destro, veloce e capace di saltare l'uomo per dare strappi alla manovra. Il profilo in cima alla lista resta quello di Endrick, ma la concorrenza del Milan e il muro alzato da Mourinho complicano l'affare, mentre restano sullo sfondo alternative come Gittens e Leweling.
La candidatura di Lookman, però, scalda particolarmente l'asse D'Amico-Gasperini. Il nigeriano garantirebbe un inserimento immediato senza tempi di adattamento, conoscendo già alla perfezione i meccanismi del tecnico di Grugliasco. A Bergamo, dal 2022 al 2025, Lookman è passato dall'anonimato tra Premier League e Bundesliga a un bottino complessivo di 52 gol e 25 assist (15, 17 e 20 reti nelle tre stagioni), culminato nella storica tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.
Nemmeno lo scontro del febbraio 2025 — quando dopo l'eliminazione in Champions contro il Bruges il tecnico lo definì pubblicamente "uno dei peggiori rigoristi mai visti" scatenando la dura replica social del giocatore — rappresenterebbe un ostacolo. Come già dimostrato in passato con Gollini, Gasperini è pronto a mettersi alle spalle le tensioni pur di inserire un giocatore letale in un reparto offensivo già prolifico (41 gol stagionali).
La strategia della Roma
Al momento tra Roma e Atletico Madrid non è ancora partita una trattativa ufficiale. Prima di affondare il colpo, D'Amico e Gasperini attendono il vertice con la famiglia Friedkin per definire il budget della sessione invernale. L'operazione presenta infatti due nodi economici rilevanti: il primo è il cartellino, perché l'Atletico non intende svendere il giocatore. La Roma, forte dei buoni rapporti con i madrileni (testimoniati dall'affare Molina in estate), punta a impostare un'operazione simile a quella chiusa per Malen: prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato. Il secondo scoglio è quello dell'ingaggio: Lookman percepisce infatti circa 6 milioni di euro a stagione in Spagna e dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio per facilitare il trasferimento nella Capitale.
La volontà del giocatore di tornare in Italia è già chiara. Ora la palla passa ai Friedkin: il regalo di Natale per l'assalto allo scudetto potrebbe avere il volto di un vecchio pupillo.