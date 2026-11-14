Roma, Gasperini sogna il colpo scudetto: nel mirino Lookman

Al momento tra Roma e Atletico Madrid non è ancora partita una trattativa ufficiale. Prima di affondare il colpo, D'Amico e Gasperini attendono il vertice con la famiglia Friedkin per definire il budget della sessione invernale. L'operazione presenta infatti due nodi economici rilevanti: il primo è il cartellino, perché l'Atletico non intende svendere il giocatore. La Roma, forte dei buoni rapporti con i madrileni (testimoniati dall'affare Molina in estate), punta a impostare un'operazione simile a quella chiusa per Malen: prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato. Il secondo scoglio è quello dell'ingaggio: Lookman percepisce infatti circa 6 milioni di euro a stagione in Spagna e dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio per facilitare il trasferimento nella Capitale.