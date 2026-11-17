Manchester United e Chelsea sono pronti a tornare alla carica a gennaio per assicurarsi Manu Koné, valutato dalla Roma tra i 55 e i 60 milioni di euro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
La sua eventuale partenza garantirebbe una plusvalenza vicina ai 50 milioni, utile per i parametri Uefa, ma Gian Piero Gasperini continua a considerare il giocatore un pilastro, proprio come quando bloccò sul filo di lana l'offerta estiva dei Blues da 60 milioni.
L'unico scenario in cui il tecnico giallorosso potrebbe dare il via libera alla cessione di Koné prevede l'arrivo di una proposta economica fuori mercato che permetta di ingaggiare un sostituto all'altezza in mediana ma anche quel trequartista sinistro tanto inseguito in estate per completare l'attacco.