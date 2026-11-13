Serie C, il Potenza prolunga il contratto di Kirwan

Il Potenza Calcio (Serie C, girone C) ha prolungato il contratto del difensore Niko Kirwan fino al 30 giugno 2029. "È il naturale riconoscimento del valore di un professionista che ho fortemente voluto nello sviluppo del nostro progetto tecnico. Nonostante il forte interesse manifestato da numerosi club di Serie C, in piena sintonia con la società, siamo riusciti ad assicurarci il suo prezioso apporto tecnico e umano anche per il futuro", ha commentato il direttore sportivo Giuseppe Di Bari. Arrivato nella seconda parte della stagione 2025/26, Kirwan è stato tra i protagonisti della conquista della prima storica Coppa Italia di Serie C del Potenza. Per lui finora 29 presenze, 2 reti e 1 assist con la maglia rossoblù. Il Potenza è attualmente capolista del Girone C della Serie C con 32 punti, davanti a Bari (23) e Catania (22).