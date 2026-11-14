Inter, il futuro di Calhanoglu è tutto da scrivere: in Italia ci pensa la Juve e non solo

Con il contratto in scadenza con l'Inter a giugno, il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora tutto da scrivere. Il turco, svela Tuttosport, è rimasto freddo rispetto alla prospettiva di un prolungamento con riduzione dell'ingaggio. E così ogni scenario alternativo è possibile: dal possibile ritorno in Turchia fino a un possibile trasferimento in Arabia. In Italia Juve e Como, ribadisce il quotidiano, sono pronte a provarci sul serio in caso di addio all'Inter. I bianconeri, forti del buon rapporto tra Calha e Massara, potrebbero fare un tentativo senza proposte folli.