Dall'infermeria

La Roma riabbraccia Dybala, in gruppo anche Mancini: Svilar ok per il Parma

Buone notizie per Gasperini, che recupera tre pedine fondamentali per continuare a restare in vetta

11 Nov 2026 - 17:23
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Con la sosta per le nazionali che ha parzialmente svuotato lo spogliatoio, a Trigoria l'attenzione di Gian Piero Gasperini è interamente rivolta all'infermeria. Dalla seduta odierna del Centro Sportivo Fulvio Bernardini arrivano notizie incoraggianti in vista della ripresa del campionato, fissata per il prossimo 21 novembre allo stadio Ennio Tardini contro il Parma.

Dybala e Mancini in gruppo

 La nota più lieta per la Roma riguarda Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Entrambi i calciatori hanno fatto registrare importanti passi avanti nel loro percorso di recupero, alternando esercitazioni congiunte con il resto dei compagni a sessioni di lavoro personalizzato in palestra. L'attaccante argentino, fermo ai box da diverse settimane, e il difensore azzurro — costretto a saltare l'ultima sfida contro il Sassuolo e la successiva chiamata in Nazionale a causa di un risentimento al flessore destro — viaggiano così a pieno ritmo verso il pieno recupero, offrendo a Gasperini ottime probabilità di averli a disposizione per la trasferta emiliana.

Svilar ritrova il campo

 Segnali positivi arrivano anche tra i pali. Mile Svilar ha finalmente rimesso gli scarpini da gioco, tornando a lavorare sul campo seppur con un programma differenziato e concordato con lo staff medico. La frattura da stress al piede che lo ha costretto a un lungo stop sembra ormai alle spalle, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per consentirgli di tornare titolare, fattore cruciale dopo l'aumento dei gol subiti registrato in sua assenza (nonostante le buone prove fornite da Gollini e Vasquez). Lavoro a parte, invece, proprio per Pierluigi Gollini, il quale prosegue il proprio iter riabilitativo individuale.

L'ampio margine offerto dalla sosta permetterà allo staff tecnico giallorosso di gestire i carichi di lavoro senza rischiare forzature, con l'obiettivo di riconsegnare a Gasperini una rosa rinforzata per il rush di ripartenza in Serie A.

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