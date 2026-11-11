La Roma riabbraccia Dybala, in gruppo anche Mancini: Svilar ok per il Parma

La nota più lieta per la Roma riguarda Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Entrambi i calciatori hanno fatto registrare importanti passi avanti nel loro percorso di recupero, alternando esercitazioni congiunte con il resto dei compagni a sessioni di lavoro personalizzato in palestra. L'attaccante argentino, fermo ai box da diverse settimane, e il difensore azzurro — costretto a saltare l'ultima sfida contro il Sassuolo e la successiva chiamata in Nazionale a causa di un risentimento al flessore destro — viaggiano così a pieno ritmo verso il pieno recupero, offrendo a Gasperini ottime probabilità di averli a disposizione per la trasferta emiliana.