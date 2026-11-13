Manchester Utd: Pochettino nuovo allenatore, contratto fino al 2029

Mauricio Pochettino ha accettato l'incarico di allenatore della squadra maschile del Manchester United a partire dal 18 novembre. Lo rende noto il club che ha raggiunto un accordo con la Federazione calcistica statunitense affinché il tecnico argentino e il suo staff vengano svincolati al termine dei loro impegni con la Nazionale maschile degli Stati Uniti (martedì notte c'è l'impegno di Nations League dell'area Concacaf contro Haiti). "Pochettino ha sempre ottenuto risultati di altissimo livello giocando in diverse leghe. Ha iniziato la sua carriera da allenatore con l'Espanyol nel 2009, prima di approdare al Southampton e raggiungere il record di punti in Premier League nel 2014. Durante le sue cinque stagioni complete al Tottenham Hotspur, Pochettino ha trasformato il club in una presenza fissa nella Champions League, ottenendo la qualificazione per quattro stagioni consecutive e portando la squadra alla sua prima finale nella competizione nel 2019. Nel 2021 è passato al Paris Saint-Germain, dove ha vinto il titolo di Ligue 1, la Coppa di Francia e il Trophée des Champions, prima di approdare al Chelsea nel 2023. Più recentemente, ha guidato la nazionale maschile degli Stati Uniti agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Contratto con i Red Devils fino al 2029.