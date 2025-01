La Roma non molla Frattesi ma la differenza tra domanda e offerta è ancora alta

La Roma lo ha messo nel mirino da tempo per completare il reparto centrale e Davide Frattesi, che vorrebbe giocare di più e non essere impiegato solo come vice Barella, spera di tornare in giallorosso, la squadra della sua città. Come riporta il Corriere dello Sport, in questo momento la sua priorità è giocare con continuità per non perdere la Nazionale. Anche il Napoli ha manifestato interesse ma l’Inter non vuole trattare un giocatore con la principale concorrente per lo scudetto.