Dybala: "Spero di finire la carriera alla Roma, ma è presto per parlarne"

"Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui - ha aggiunto parlando del suo percorso in Italia - . Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano". Dove? "A Roma e con la Roma - ha concluso -. Ma è prematuro parlarne ora".