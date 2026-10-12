ROMA

Dybala: "Spero di finire la carriera alla Roma, ma è presto per parlarne"

L'attaccante argentino: "Champions? Con la spinta della nostra gente, avremo qualcosa in più"

12 Ott 2026 - 12:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Tra presente e futuro. Paulo Dybala pensa alla Roma di oggi, ma anche a quello che succederà più avanti nel tempo. "La Champions League? Abbiamo dato tutto la scorsa stagione. Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio. Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più", ha detto l'argentino ai canali, Uefa prima della gara di mercoledì contro il Real Madrid.

"Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui - ha aggiunto parlando del suo percorso in Italia - . Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano". Dove? "A Roma e con la Roma - ha concluso -. Ma è prematuro parlarne ora".

Leggi anche

La Roma dovrà iniziare la sua rincorsa senza Malen, ma resta l'anti-Inter più credibile

dybala
roma

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Roma

Endrick: allenato al Real Madrid nella stagione 2024-2025

Endrick dice sì al Milan, ma la Roma non molla: come giocherebbe con Amorim e Gasp

Leweling

Non solo Endrick, Gasp vuole due colpi per lo scudetto: i nomi Roma per gennaio

Christian Pulisic

Attento Milan, la Roma piomba su Pulisic: il piano giallorosso è chiaro

Gli esterni sono un tabù: tutte le trattative sfumate nell'ultimo anno in casa Roma

Roma, l'esterno è un incubo: tutte le trattative saltate negli ultimi 365 giorni

Clamoroso Bailey: si fa male al primo allenamento nel giorno dell'annuncio, salta l'esordio

La Roma riabbraccia Massara: sarà lui il nuovo ds. Tra oggi e domani la firma

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:38
Dall'Inghilterra insistono: l'Aston Villa prepara l'offerta per Endrick
13:31
Real Madrid, vicino il rinnovo di Courtois
12:04
Tottenham ancora senza vittorie: la posizione del club su De Zerbi
12:02
Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri"
10:37
Lazio, Floriani Mussolini vicino al rinnovo