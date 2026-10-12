Dybala: "Spero di finire la carriera alla Roma, ma è presto per parlarne"

Tra presente e futuro. Paulo Dybala pensa alla Roma di oggi, ma anche a quello che succederà più avanti nel tempo. "La Champions League? Abbiamo dato tutto la scorsa stagione. Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio. Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più", ha detto l'argentino ai canali, Uefa prima della gara di mercoledì contro il Real Madrid.
"Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui - ha aggiunto parlando del suo percorso in Italia - . Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano". Dove? "A Roma e con la Roma - ha concluso -. Ma è prematuro parlarne ora".