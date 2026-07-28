MANOVRE GIALLOROSSE

Il primo giorno di Castro nel mondo Roma: prima le visite mediche, poi conoscerà la squadra e Gasp

L'attaccante partirà per il ritiro in Galles con il resto della squadra

28 Lug 2026 - 10:35
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Finalmente Gasperini abbraccia il primo rinforzo dell'estate: Santiago Castro, classe 2004, è il profilo scelto dalla dirigenza giallorossa per sostituire (o affiancare) Malen nel corso della prossima stagione. Nella serata di ieri l'arrivo a Roma dell'argentino, con circa 300 tifosi ad accoglierlo, oggi invece sarà il giorno del vero primo contatto con il mondo Roma: visite mediche, firma, e poi subito a Trigoria per conoscere il centro sportivo, i nuovi compagni e soprattutto Gian Piero Gasperini, con cui a Trigoria si augurano che possa nascere un feeling proficuo. 

'El Toto' Castro potrebbe svolgere tra oggi e domani il suo primo allenamento in giallorosso, e quasi certamente venerdì partirà insieme alla squadra per il ritiro della Roma in Galles, dove la squadra di Gasperini affronterà in amichevole Cardiff, Newport e Brighton.

roma
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