Il primo giorno di Castro nel mondo Roma: prima le visite mediche, poi conoscerà la squadra e Gasp

Finalmente Gasperini abbraccia il primo rinforzo dell'estate: Santiago Castro, classe 2004, è il profilo scelto dalla dirigenza giallorossa per sostituire (o affiancare) Malen nel corso della prossima stagione. Nella serata di ieri l'arrivo a Roma dell'argentino, con circa 300 tifosi ad accoglierlo, oggi invece sarà il giorno del vero primo contatto con il mondo Roma: visite mediche, firma, e poi subito a Trigoria per conoscere il centro sportivo, i nuovi compagni e soprattutto Gian Piero Gasperini, con cui a Trigoria si augurano che possa nascere un feeling proficuo.