Le rivelazioni di Tare: "Al Milan avevamo bloccato Doumbia, Goretzka e Valdepenas. Leao? Il calcio non era la sua priorità"

13 Nov 2026 - 21:41
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Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha concesso la sua prima intervista da quando ha salutato il club rossonero. Ha parlato a Sky Sport del mercato nel periodo in cui era dirigente. Su Modric ha detto: "Era lui che ha convinto me. Aveva una voglia di Milan pazzesca. Prima di andare a trovarlo ho voluto fare una videochiamata perché non ci credevo. Dopo cinque minuti di Milan ho capito che era il giocatore che ci mancava. Non solo per le sue qualità di giocatore ma anche per quelle di uomo, era una figura che quella squadra non aveva. È lo stesso che ho detto per Baggio e Guardiola: lo vedi, ogni cosa che gli chiedi, può essere la foto per un bambino o una firma, lui non ha mai detto di no. Queste cose ti fanno capire che l'umiltà è la chiave di qualsiasi porta. E un onore per me, mi sento fiero di aver portato un grande. Non ha mai saltato un allenamento, eravamo noi a fermarlo. Amare il calcio a quell'età gli fa veramente onore". Sugli acquisti bloccati per la stagione 2026/2027: "Gila e Goncalo Ramos, è vero. Avevo in mente di prendere anche Doumbia, che poi e andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito e volevo portarlo a tutti i costi al Milan, aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura ma avevamo già discusso di lui dopo il mercato di gennaio come progetto di un giocatore fondamentale. Avevo bloccato cinque giocatori: Gila, Ramos, Doumbia appunto. E poi anche Valdepenas che è andato alla Fiorentina: doveva venire per avere un mix tra giovani con un futuro importante e giocatori pronti. E il quinto che avevo bloccato era Goretzka". Poi ha parlato di Leao: "E' un ragazzo straordinario, a cui ho voluto veramente bene. Però lui è quel giocatore da cui tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Penso che per lui il calcio non fosse più una priorità. Penso più alla sua vita fuori dal calcio: la musica, la moda ... Ma non ho mai messo in dubbio la sua appartenenza verso il Milan. Amava giocare per il Milan e soffriva quando non rendeva, ha avuto anche problemi fisici e ha sempre giocato col freno tirato. Ho cercato di avere con lui colloqui individuali, più che con altri, e ogni volta uscivo con una sensazione positiva. Percepivo che lui voleva ma a volte volere non basta. Non è mai arrivata un'offerta concreta per lui. Penso di aver fatto insieme a Furlani, Ibra e Moncada un lavoro molto buono. Abbiamo fatto numeri importanti con le cessioni, in un anno in cui mancava anche la Champions League. Grazie al lavoro fatto l'estate scorsa sono stati fatti degli investimenti".

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