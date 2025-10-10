Napoli, torna di moda Juanlu Sanchez: ma c'è anche il piano B

Ecco, dunque, che i partenopei puntano a riallacciare i rapporti con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino destro spagnolo era stato a lungo inseguito durante l'estate ma poi alla fine, complice anche l'infortunio di Lukaku, non se ne fece nulla. Nonostante un inizio di stagione non troppo entusiasmante, il direttore sportivo dei campioni d'Italia non ha mai smesso di seguirlo, seppur a distanza e con una certa discrezione. Sanchez è valutato attualmente 15 milioni di euro e vista l'età (22 anni compiuti ad agosto) può essere un investimento anche per il futuro.