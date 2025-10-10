Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre azzurre

Napoli, torna di moda Juanlu Sanchez: ma c'è anche il piano B

Il terzino del Siviglia è il primo obiettivo come vice-Di Lorenzo. Occhio anche a Marc Pubill 

10 Ott 2025 - 10:10

A volte ritornano. Il Napoli sta pianificando le mosse per la sessione invernale di mercato e sul taccuino di Giovanni Manna riappare un nome che, in realtà, non è mai stato cancellato. Il club è alla ricerca di un ricambio per Giovanni Di Lorenzo, che fin qui in campionato non ha saltato praticamente un minuto. 

Ecco, dunque, che i partenopei puntano a riallacciare i rapporti con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino destro spagnolo era stato a lungo inseguito durante l'estate ma poi alla fine, complice anche l'infortunio di Lukaku, non se ne fece nulla. Nonostante un inizio di stagione non troppo entusiasmante, il direttore sportivo dei campioni d'Italia non ha mai smesso di seguirlo, seppur a distanza e con una certa discrezione. Sanchez è valutato attualmente 15 milioni di euro e vista l'età (22 anni compiuti ad agosto) può essere un investimento anche per il futuro. 

Se la trattativa non dovesse andare a buon fine, o il Napoli decidesse di non riprovarci, Giovanni Manna avrebbe già pronta l'alternativa. Si tratta di Marc Pubill, passato qualche mese fa dall'Almeria all'Atletico Madrid. Con i Colchoneros sta trovando poco spazio (solo 37 minuti tra Liga e Champions League) e non è da escludere che voglia cercare una nuova avventura per ritrovare i minuti e le prestazioni messe in mostra con la sua ex squadra. 

Leggi anche
de laurentiis

Il legale di AdL: "Zero novità a livello giudiziario, il presidente è sereno"

mercato napoli
juanlu sanchez
pubill

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Napoli

Neymar - Ligue 1 e Saudi League – 222 e 90 milioni

Neymar e il Napoli si sono sfiorati: poi è arrivato De Bruyne e...

Napoli, torna di moda Juanlu Sanchez: ma c'è anche il piano B

Campioni per sempre 4

Il Napoli accelera per Ndoye. Osimhen è vicino all'Al Hilal

Napoli, fatta per De Bruyne: accordo totale, a breve le visite

Napoli, pazza idea Leao: contatti col padre e l'entourage ma per Allegri è un punto fermo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:20
Casemiro, a giugno sarà addio: niente rinnovo con lo United
11:29
Milan, a un passo la risoluzione di Origi
10:59
Mbangula: "Cambiare aria mi ha fatto bene, alla Juve avevo paura di fallire"
09:09
Nesta e il retroscena dell'arrivo al Milan: "Sarei dovuto andare alla Juventus o all'Inter"
09:04
Il Real Madrid pronto a rafforzare il centrocampo: si lavora per Wharton