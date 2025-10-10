Napoli, torna di moda Juanlu Sanchez: ma c'è anche il piano B

Il terzino del Siviglia è il primo obiettivo come vice-Di Lorenzo. Occhio anche a Marc Pubill
A volte ritornano. Il Napoli sta pianificando le mosse per la sessione invernale di mercato e sul taccuino di Giovanni Manna riappare un nome che, in realtà, non è mai stato cancellato. Il club è alla ricerca di un ricambio per Giovanni Di Lorenzo, che fin qui in campionato non ha saltato praticamente un minuto.
Ecco, dunque, che i partenopei puntano a riallacciare i rapporti con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino destro spagnolo era stato a lungo inseguito durante l'estate ma poi alla fine, complice anche l'infortunio di Lukaku, non se ne fece nulla. Nonostante un inizio di stagione non troppo entusiasmante, il direttore sportivo dei campioni d'Italia non ha mai smesso di seguirlo, seppur a distanza e con una certa discrezione. Sanchez è valutato attualmente 15 milioni di euro e vista l'età (22 anni compiuti ad agosto) può essere un investimento anche per il futuro.
Se la trattativa non dovesse andare a buon fine, o il Napoli decidesse di non riprovarci, Giovanni Manna avrebbe già pronta l'alternativa. Si tratta di Marc Pubill, passato qualche mese fa dall'Almeria all'Atletico Madrid. Con i Colchoneros sta trovando poco spazio (solo 37 minuti tra Liga e Champions League) e non è da escludere che voglia cercare una nuova avventura per ritrovare i minuti e le prestazioni messe in mostra con la sua ex squadra.