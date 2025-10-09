Logo SportMediaset
Plusvalenze Napoli, il legale di De Laurentiis: "Zero novità a livello giudiziario"

Fabio Fulgeri: "Il presidente è sereno. L'interrogatorio di Osimhen? Era agli atti"

09 Ott 2025 - 14:16

Le novità emerse anche oggi, pubblicate su Repubblica, sul caso delle plusvalenze del Napoli "non sono novità. A livello giornalistico possono suscitare interesse, ma non a livello giudiziario". Questo il parere dell'avvocato Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, a Stile TV.

“Le chat dei dirigenti nel caso Osimhen? Decontestualizzate, non hanno alcun significato in senso accusatorio, fanno parte di un più ampio dibattito di tipo commerciale che intercorre tra gli interlocutori. In senso di queste frasi è stato anche spiegato dai diretti interessati al magistrato, sono soggetti neanche indagati, ma si tratta solo di testimoni".

"Queste cose - aggiunge Fulgeri - risalgono alla fase delle indagini e sono state già analizzate e chiarite. Il senso di queste affermazioni in un contesto più ampio assume un significato diverso e assolutamente non negativo, di truffa o di frode. C’è stato un clamore mediatico e basta. Anche l’interrogatorio di Osimhen pubblicato oggi lascia il tempo che trova perché era anch'esso agli atti. Ho sentito De Laurentiis, è sempre sereno, non c'è nulla di nuovo in questo materiale probatorio". 

Infine, sull'affare Manolas e l'acquisto dalla Roma del 2019 "E’ una contestazione, ma è una questione più contabile dell’operazione. Anche in questo caso siamo certi e sicuri che le nostre ragioni sotto profilo tecnico-contabile sono assolutamente valide e meritevoli di apprezzamento da parte del giudice. La questione è diversa, è nel merito del valore dei calciatori”. 

