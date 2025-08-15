Napoli, spunta la pista Diouf: pronti 20 milioni, distanza minima con il Lens

© IPA
Il classe 2003 gioca a centrocampo: verrebbe inserito nella lista degli under
In attesa di sbloccare l'arrivo di Juanlu Sanchez dal Siviglia, spunta un nome a sorpresa per il centrocampo del Napoli. Gli azzurri infatti, hanno messo nel mirino Andy Diouf, 22enne centrocampista francese in forza al Lens da due stagioni. La trattativa sta procedendo spedita, con il ds Manna che avrebbe fatto recapitare al club transalpino una prima offerta da 20 milioni di euro. Poco meno dei 25 richiesti per il classe 2003 seguito anche in Premier League. L'intenzione del Lens è quella di inserire una percentuale sulla futura rivendita.
Nel giro della nazionale Under 21 francese, Diouf verrebbe inserito nella lista degli under in vista della nuova stagione. Dettaglio non banale, dato che nei piani del Napoli c'è l'idea di regalare a Conte almeno un altro rinforzo pesante in attacco. Nell'ultima stagione Diouf è stato un punto fermo del Lens dove ha totalizzato 37 presenze condite da un gol e due assist.
