Napoli, attesa per gli esami di Lukaku: salta l'esordio col Sassuolo, le tempistiche

Big Rom svolgerà a ore la risonanza che stabilirà la reale entità dello stop
Il Napoli ha chiuso il precampionato con un successo sull'Olympiacos, ma in casa azzurra tutti i riflettori sono puntati su Romelu Lukaku, finito ko nel corso dell'ultimo test disputato a Castel di Sangro. Big Rom è stato costretto a uscire poco dopo la mezz'ora di gioco, vittima di un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Questa la prima diagnosi, ma se ne saprà di più dopo gli esami strumentali che l'ex Inter svolgerà nelle prossime ore. Forse addirittura domani, al più tardi nelle giornate di domenica o lunedì.
Lukaku, che aveva in previsione di tornare in patria durante i giorni di riposo concessi da Conte (lunedì riprenderanno gli allenamenti a Castelvolturno), salterà quasi sicuramente la gara col Sassuolo in programma sabato 23 agosto alle ore 18,30. Anche solo per precauzione. È realistico immaginare che l'obiettivo dello staff azzurro sia quello di riavere Romelu in ottime condizioni alla ripresa dopo la sosta per le nazionali che scatterà al termine della seconda giornata della massima serie. Giornata che metterà di fronte a Di Lorenzo e compagni il Cagliari di Pisacane.
