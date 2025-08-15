Logo SportMediaset
Napoli, attesa per gli esami di Lukaku: salta l'esordio col Sassuolo, le tempistiche

Big Rom svolgerà a ore la risonanza che stabilirà la reale entità dello stop

15 Ago 2025 - 11:32
Il Napoli chiude bene il precampionato, Politano e Lucca stendono l'Olympiacos

Lukaku, che aveva in previsione di tornare in patria durante i giorni di riposo concessi da Conte (lunedì riprenderanno gli allenamenti a Castelvolturno), salterà quasi sicuramente la gara col Sassuolo in programma sabato 23 agosto alle ore 18,30. Anche solo per precauzione. È realistico immaginare che l'obiettivo dello staff azzurro sia quello di riavere Romelu in ottime condizioni alla ripresa dopo la sosta per le nazionali che scatterà al termine della seconda giornata della massima serie. Giornata che metterà di fronte a Di Lorenzo e compagni il Cagliari di Pisacane.

Napoli-Olympiacos, furia Conte dopo un fallo su Rrahmani: a muso duro con El Kaabi

