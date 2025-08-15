Napoli, attesa per gli esami di Lukaku: salta l'esordio col Sassuolo, le tempistiche

Lukaku, che aveva in previsione di tornare in patria durante i giorni di riposo concessi da Conte (lunedì riprenderanno gli allenamenti a Castelvolturno), salterà quasi sicuramente la gara col Sassuolo in programma sabato 23 agosto alle ore 18,30. Anche solo per precauzione. È realistico immaginare che l'obiettivo dello staff azzurro sia quello di riavere Romelu in ottime condizioni alla ripresa dopo la sosta per le nazionali che scatterà al termine della seconda giornata della massima serie. Giornata che metterà di fronte a Di Lorenzo e compagni il Cagliari di Pisacane.