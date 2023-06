Napoli, sfumato Italiano: il "Piano B" porta a Galtier e Garcia

NAPOLI

Dopo l'incontro positivo tra l'allenatore della Firoentina e Commisso, prosegue il casting per il nuovo tecnico azzurro

© ipp A Napoli il tempo stringe e servono certezze sul nuovo tecnico dopo l'addio di Spalletti. Così Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di accelerare sul casting e di intervenire in prima persona. Dopo un primo sondaggio con Joe Barone, sul fronte Vincenzo Italiano il presidente ha registrato una brusca frenata. Standoa ad Alfredo Pedullà, il tecnico della Viola avrebbe avuto infatti un incontro positivo con Rocco Commisso e per lui si profila almeno un altro anno a Firenze. Situazione che a Castel Volturno ha fatto subito scattare il "Piano B" con Christophe Galtier in pole e Rudi Garcia a ruota.

Ma andiamo per ordine. Al momento in casa Napoli l'impressione è che AdL non abbia ancora scelto il nome forte su cui puntare in maniera definitiva e che stia facendo l'ultima selezione tra i candidati. Una lunga lista di nomi che giorno dopo giorno va facendosi sempre più corta e che ora, sfumato Italiano, comincia a diventare anche più concreta.

Una sorta di "Piano B" con almeno due nomi importanti in vantaggio su tutti per ora. Il primo è quello di Christophe Galtier, il secondo quello di Rudi Garcia. L'ex allenatore del Psg già due anni fa si confrontò in maniera positiva con De Laurentiis, ma il presidente del Napoli preferì puntare su Spalletti. Ora però i tempi e le intenzioni potrebbero coincidere e la situazione potrebbe essere quella giusta per arrivare a una stretta di mano considerando anche il feeling dell'allenatore con Osimhen fin dai tempi del Lille.

Discorso diverso invece per Rudi Garcia. L'ex guida dell'Al-Nassr di recente sarebbe avvistato a casa di De Laurentiis. Incontro che non è passato affatto inosservato e aggiunge il francese alla lista ristretta dei possibili candidati per la panchina del Napoli. Un profilo che piace ad AdL, ma che al momento però sembra più indietro nelle gerarchie di AdL rispetto a Galtier. In casa Napoli il casting per la panchina continua.

