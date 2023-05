Spalletti dice addio al Napoli: "Sono stanco, mi prendo anno sabbatico"

IL DIVORZIO

Il tecnico toscano a margine di un evento: "A volte per troppo amore ci si lascia"

Dopo Aurelio De Laurentiis, anche Luciano Spalletti ufficializza l'addio al Napoli a fine stagione. "A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli - ha dichiarato l'allenatore a margine dell'evento 'Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione' in svolgimento a Coverciano -. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po'. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno".

"Voi non siete mai stati lasciati per troppo amore? Alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa. Quando si ha davanti una città come Napoli, che merita delle cose, bisogna domandarsi se siamo in grado di mettergliele a disposizione. Napoli non merita delle cose normali, merita molto di più. Per cui uno se lo domanda: ci vado o non ci vado a Napoli? I miei figli mi dissero che a Napoli non si può non andare, visto che loro avevano studiato con degli amici napoletani. Napoli ha visto il giocatore più forte del mondo e allenatori fortissimi, specie negli ultimi anni - ha spiegato Spalletti -. Sarri è un maestro di calcio, Ancelotti è uno dei numeri uno, Gattuso è un passionale, Benitez è un allenatore internazionale. Per cui quando si va a Napoli si va per vincere. Al primo anno non ci siamo riusciti e siamo stati anche un pochino criticati, allora uno se lo domanda: sono in grado di fare questo? Quest'anno non sono in grado, per cui faccio un passettino indietro".

Dietro alla sua scelte ci sono anche motivazioni familiari. "Una delle questioni è che devo allenare Matilde. Ho una figlia piccola e ci voglio stare un po' insieme. Poi ho bisogno di riposarmi perché mi sento un po' stanco e voglio stare un po' da parte".

Spalletti rivela anche il contenuto della famosa cena con il presidente: "De Laurentiis ha detto giustamente quello che ci siamo detti alla prima cena. Cominciai per primo a parlare perché dissi che io quest'anno sto fermo, non alleno né il Napoli né un'altra squadra. Mi fa piacere che l'abbia detto il presidente, sennò sembrava di tirarla in lungo. Per rispetto alla società, e visto che mi era stato richiesto, era giusto che lo dicesse la società. Se qualcuno vuole venire a infilarsi gli stivali...".

