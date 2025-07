Rafael Leao ha spento le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza dal Milan. Durante una live sul suo profilo TikTok, il portoghese ha risposto a una domanda in cui un utente gli chiedeva quale fosse il club dei suoi sogni. "Già ci gioco in uno dei club dei miei sogni. Il Milan è uno dei club dei miei sogni", le inequivocabili parole del numero 10 rossonero. Dopo Hernandez e Reijnders, non ci sarà quindi un'altra cessione eccellente del Diavolo.