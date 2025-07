Salernitana, ufficiale Giuseppe Raffaele nuovo allenatore

La Salernitana, fresca di retrocessione in Serie C, comunica "di aver raggiunto l'accordo con il sig. Giuseppe Raffaele e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027". Per sognare il ritorno nel campionato cadetto, i campani si affidano all'ex allenatore di Potenza, Catania e Audace Cerignola, con cui Raffaele ha accarezzato una clamorosa promozione in Serie B la scorsa stagione, fermandosi solo in semifinale playoff.