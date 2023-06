Sorpresa Napoli, De Laurentiis ha chiamato Mancini

Ci sarebbe anche un grande ex numero 10 nella lista dei dieci candidati tecnici di cui Aurelio De Laurentiis ha parlato per la sostituzione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport infatti, il presidente azzurro avrebbe contattato il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini (che ha un contratto con gli Azzurri fino al 2026), per chiedergli quali fossero le sue intenzioni e i suoi programmi per il futuro e poi parlargli del progetto azzurro. Il ct azzurro, che sarebbe proprio il profilo cercato da De Laurentiis per alzare l'asticella, avrebbe registrato questo primo approccio un po' spiazzato, ma non avrebbe chiuso del tutto la porta, intrigato dalla prospettiva di tornare al lavoro quotidiano con un club.