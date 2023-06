Nagelsmann: ultimo tentativo del Napoli, ma ormai è fatta col Psg

VALZER DELLE PANCHINE

Nuovo contatto tra De Laurentiis e il tecnico, che però nelle prossime 24 ore è atteso a Parigi per chiudere l'accordo col club campione di Francia

© Getty Images Il Napoli tenta l'ultimo affondo per Julian Nagelsmann. Aurelio De Laurentiis starebbe infatti cercando di capire se sia possibile convincere il tecnico tedesco a sposare la causa azzurra. Nelle ultime ore il presidente del Napoli avrebbe contattato nuovamente l'ex Bayern per fare un ulteriore sondaggio e verificare gli eventuali margini di trattativa. Un tentativo last minute, anche perché Nagelsmann nelle prossime 24 ore è atteso a Parigi per firmare col Psg con o senza Henry al suo fianco.

Dopo la fine dell'era Spalletti, dunque, a Castel Volturno prosegue lo screening per individuare il prossimo allenatore del Napoli. De Laurentiis ha annunciato che sta vagliando una ventina di nomi, ma da quell'elenco presto il presidente azzurro dovrebbe essere costretto a togliere Nagelsmann. A meno di clamorosi ripensamenti o dietrofront, infatti, l'ex Bayern infatti ormai sembra destinato a guidare il Psg e presto potrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale.

Nelle scorse settimane AdL aveva fatto un primo sondaggio esplorativo per capire meglio la situazione del tecnico e i dettagli della clausola d'uscita dal Bayern Monaco, ma poi tutto si era bloccato con gli azzurri intenzionati ad approfondire anche la pista Luis Enrique. Mossa che ha consentito al Psg di proseguire invece con le trattative e raggiungere un'intesa con Nagelsmann riducendo la lista dei candidati di De Laurentiis. Un elenco in cui figurano anche le "scommesse" Vincenzo Italiano e Thiago Motta, ma che AdL probabilmente deciderà di tenere solo come "seconde scelte" se non dovesse arrivare a un profilo di maggior esperienza e spessore.