Colpo del Como che si assicura un giovane promettente in attacco. Si tratta del 19enne Jayden Addai, olandese, che arriva dall'AZ Alkmaar per 14 milioni di euro. L'attaccante esterno ha giocato 23 partite la scorsa stagione in prima squadra con 3 reti, collezionando poi anche 19 presenze e 10 gol nella Primavera del club olandese.