Napoli-Osimhen, De Laurentiis ha fretta di capire: a breve incontro con l'agente

NAPOLI

Tanti top club sono interessati al nigeriano, ma De Laurentiis valuta il bomber 120 milioni: in caso di addio pronto l'assalto a Beto

© Getty Images Dopo lo scudetto e la separazione da Spalletti, in casa Napoli è il futuro di Victor Osimhen a tenere banco. Aurelio De Laurentiis sta pianificando il nuovo ciclo e vuole sapere se potrà contare ancora sul suo bomber. In molti, infatti, sono sulle tracce del nigeriano e prima di procedere con le prossime mosse il presidente azzurro vuole capire le reali intenzioni del suo top player. Intenzioni che verranno palesate a breve. Già settimana prossima, infatti, AdL ha in programma un incontro con l'agente dell'attaccante per fare il punto della situazione e fissare dei paletti.

Cifre alla mano, infatti, il numero uno azzurro valuta Osimhen almeno 120 milioni e non sembra affatto intenzionato ad ascoltare offerte inferiori. Una posizione chiarissima lato società. Che però dovrà fare necessariamente anche un po' i conti con la volontà del calciatore e con il pressing di alcuni top club. Dopo le prestazioni super col Napoli, del resto, il nigeriano è finito nel mirino di diverse squadre importanti in tutta Europa. In Premier sulle sue tracce ci sono Manchester United, Chelsea e Newcastle, ma Victor ha estimatori anche altrove. L'attaccante azzurro piace molto anche al Bayern Monaco, al Paris Saint-Germain e al Real Madrid, ora a caccia di un bomber dopo l'addio di Benzema.

Un nutrito elenco di big pronti a darsi battaglia al rialzo per Osimhen. A patto che il diretto interessato voglia davvero lasciare Napoli nella prossima sessione di mercato. Con il contratto in scadenza nel 2025 e un ingaggio da 4,2 milioni, del resto, il nigeriano potrebbe anche scegliere di arrivare più vicino alla scadenza per abbassare le pretese di De Laurentiis per il suo cartellino e puntare a uno stipendio decisamente molto più alto.

Una situazione da maneggiare con cura dalle parti di Castel Volturno e per cui il prossimo vertice con l'agente dell'attaccante potrebbe risultare decisivo. Almeno nelle intenzioni. Poi tutto passerà al mercato e alle sue mosse e contromosse. In caso di cessione di Osimhen, infatti, AdL non vuol farsi trovare impreparato e avrebbe già puntato il suo obiettivo. Se qualcuno dovesse presentarsi alla porta del Napoli con un'offerta di 120 milioni per Victor, gli azzurri darebbero l'assalto a Beto per puntellare il reparto offensivo.