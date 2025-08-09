Napoli, Raspadori atteso a Madrid per visite e firma con l'Atletico. Il sogno per l'attacco è Grealish

Tre gol nell'ultimo allenamento nel ritiro di Castel di Sangro è il saluto di Giacomo Raspadori al Napoli dopo tre stagioni e due scudetti (e tanta panchina). Niente presentazione ai tifosi insieme alla squadra in Piazza del Plebiscito: l'azzurro è diventato passato in un attimo. L'attaccante ha già lasciato il ritiro ed è atteso domenica a Madrid per visite e firma con l'Atletico del Cholo Simeone, dopo essere stato compagno di squadra del Cholito, che a sua volta ha già iniziato la sua nuova avventura al Torino. Dall'operazione Raspadori De Laurentiis incassa 26 milioni di euro bonus inclusi. L'ex Sassuolo firmerà un contratto con i Colchoneros fino al 2030. Chi adesso al suo posto? Il sogno si chiama Jack Grealish, che ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Manchester City ma fuori dal progetto di Pep Guardiola: il grande ostacolo è rappresentato dallo stipendio, 15,6 milioni di sterline che sono quasi diciotto milioni di euro a stagione. Gli altri nomi per l'attacco sono quelli di Federico Chiesa, Kevin dello Shakhtar valutato 35 milioni di euro e Nusa del Lipsia, che però costa 50 milioni.