Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato
napoli
MOSSE AZZURRE

Napoli, Raspadori atteso a Madrid per visite e firma con l'Atletico. Il sogno per l'attacco è Grealish

De Laurentiis incassa 26 milioni bonus compresi per l'ex Sassuolo: i nomi per il sostituto. Si lavora per il centrocampo e per Juanlu

09 Ago 2025 - 11:25
© Getty Images

© Getty Images

Tre gol nell'ultimo allenamento nel ritiro di Castel di Sangro è il saluto di Giacomo Raspadori al Napoli dopo tre stagioni e due scudetti (e tanta panchina). Niente presentazione ai tifosi insieme alla squadra in Piazza del Plebiscito: l'azzurro è diventato passato in un attimo. L'attaccante ha già lasciato il ritiro ed è atteso domenica a Madrid per visite e firma con l'Atletico del Cholo Simeone, dopo essere stato compagno di squadra del Cholito, che a sua volta ha già iniziato la sua nuova avventura al Torino. Dall'operazione Raspadori De Laurentiis incassa 26 milioni di euro bonus inclusi. L'ex Sassuolo firmerà un contratto con i Colchoneros fino al 2030. Chi adesso al suo posto? Il sogno si chiama Jack Grealish, che ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Manchester City ma fuori dal progetto di Pep Guardiola: il grande ostacolo è rappresentato dallo stipendio, 15,6 milioni di sterline che sono quasi diciotto milioni di euro a stagione. Gli altri nomi per l'attacco sono quelli di Federico Chiesa, Kevin dello Shakhtar valutato 35 milioni di euro e Nusa del Lipsia, che però costa 50 milioni.

Sul fronte del centrocampo, in stand-by la pista Miretti dopo l'ultima offerta alla Juventus di 14 milioni di euro più bonus e rilancio per Musah, con un'offerta al Milan di 22 milioni di euro più bonus. Il giocatore piace anche al Nottingham Forest, che sarebbe disposto a offrirne anche 30. Sulle corsie esterne, per Juanlu Sanchez c'è ancora da limare la distanza con il Siviglia, che ha rifiutato l'offerta di 17 milioni di euro e ne chiede 20. Il giocatore ha ribadito al club andaluso che vuole soltanto il Napoli (piace a Wolverhampton e Nottingham) e il Napoli dal canto suo non rilancerà. Fatta invece per Miguel Gutierrez, settimo colpo del mercato estivo del Napoli. Per il terzino sinistro spagnolo classe 2001 del Girona cresciuto nel Real Madrid contratto di cinque anni da 2,3 milioni di euro netti a stagione.

