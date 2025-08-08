Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
DA CASTEL DI SANGRO

Napoli, il messaggio di Conte: "Dobbiamo parlare poco e cercare di fare ancora tanto"

Il tecnico azzurro ha parlato direttamente dal palco del ritiro di Castel di Sangro: "Grazie per l'entusiasmo che ci trasmettete" 

08 Ago 2025 - 21:17
© IPA

© IPA

"Noi non finiremo mai di ringraziarvi per la passione e l'entusiasmo che ci trasmettete. Portiamo questo in campo sapendo di dover dimostrare di poter giocare con la vostra passione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dal palco allestito nella piazza di Castel di Sangro rivolgendosi alla folla dei tifosi partenopei. Conte ha parlato con alle spalle tutto lo staff tecnico e medico del club, prima dell'ingresso dei giocatori azzurri. "Ci rivediamo - ha sottolineato - dopo un bellissimo anno grazie ai calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. Oggi dico grazie anche ai calciatori che sono andati via dopo aver contribuito alla conquista di uno scudetto. Abbiamo scritto una pagina di storia, ora dobbiamo parlare poco e cercare di fare ancora tanto".

Leggi anche

Napoli: fatta per Gutierrez, braccio di ferro per Juanlu. Raspadori va all'Atletico

ORIALI: "L'ANNO SCORSO ABBIAMO VINTO TUTTI INSIEME"
Direttamente dal palco ha preso la parola anche Lele Oriali, team manager del club azzurro: "Vi ringrazio per l'accoglienza, sono molto contento. Dico solo due cose, non mi hanno dato molto tempo", esordisce. "Veniamo da un'annata straordinaria dove abbiamo meritato di vincere e ha vinto una squadra vera. Quando dico una squadra vera intendo anche voi, non solo giocatori e staff. Insieme si è vinto. Quest'anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo scritto una pagina importantissima della storia del Napoli, ora bisogna girare la pagina ed è bianca: sta a noi decidere cosa scrivere, dipende da noi". Poi conclude: "L'altra sera ho detto che mancava qualcuno perché questa è la nostra famiglia sportiva, qui ci si sostiene e si lotta. Ma soprattutto con il vostro entusiasmo e la vostra passione, che avete dimostrato anche nei momenti di difficoltà. Per questo vi ringrazio".

Napoli, Rrahmani: "Sarà una stagione impegnativa, ma siamo un gruppo unito"

DI LORENZO: "DOBBIAMO CAVALCARE L'ENTUSIASMO"
A chiudere gli interventi è stato il capitano del club azzurro, Giovanni Di Lorenzo: "C'è grandissimo entusiasmo, era giusto fare la presentazione della squadra anche qui a Castel di Sangro". Poi il messaggio ai tifosi: "Vi ringrazio perché si respira l'entusiasmo e per me e soprattutto per i nuovi è bello sentire la vostra passione e il vostro calore. Fa capire ai nuovi in che piazza sono venuti a giocare, una piazza che vive di calcio e sa di calcio". E sulla nuova stagione, aggiunge: "Noi dovremo essere bravi quest'anno a cavalcare e alimentare quest'entusiasmo. Penso che se riusciamo a diventare una cosa unica come l'anno scorso, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Grazie ancora e Forza Napoli!". 

Leggi anche
Lukaku

Lukaku non vede l'ora: "Mi aspetto molto da De Bruyne. Mai avuto paura che Conte andasse via"

napoli
antonio conte
lele oriali
giovanni di lorenzo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
Hojlund o Vlahovic

Hojlund o Vlahovic

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:32
Maestri del calcio

Maestri del calcio

01:33
Pronto il Parma di Cuesta

Pronto il Parma di Cuesta

01:32
Morata-Como, ci siamo

Morata-Como, ci siamo

01:32
Arthur-Juve story

Arthur-Juve story

01:28
Politano veterano

Politano veterano

01:43
Solo Mou scudetto subito

Solo Mou scudetto subito

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

01:46
Hojlund o Vlahovic

Hojlund o Vlahovic

I più visti di Napoli

Lukaku: "Napoli la mia rivincita, mi davano per morto. Conte uno dei miei padri calcistici"

Napoli, De Bruyne: "Mi manca un trofeo per arrivare a 25 titoli, con Conte ce la farò"

Di Lorenzo potrebbe sorpassare gli scudetti di Maradona: "Ma lui è insuperabile"

Lukaku

Lukaku non vede l'ora: "Mi aspetto molto da De Bruyne. Mai avuto paura che Conte andasse via"

Napoli, McTominay: "Amma fatica'... always! Per Conte la vittoria dello scudetto non cambia nulla"

Lucca in gol, palo di De Bruyne ma il Napoli non ingrana: col Brest di nuovo ko

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:30
Milan: per la prima volta in vendita abbonamenti per tifosi disabili
19:14
Napoli, Rrahmani: "Sarà una stagione impegnativa, ma siamo un gruppo unito"
19:08
Monaco-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu punta sulla ThuLa
19:02
Augusta-Pisa 2-2 in amichevole, doppietta di Tramoni
18:28
El Shaarawy: "Ci sono i presupposti per fare bene, sempre dato tutto per la Roma"