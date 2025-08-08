Napoli, il messaggio di Conte: "Dobbiamo parlare poco e cercare di fare ancora tanto"

Il tecnico azzurro ha parlato direttamente dal palco del ritiro di Castel di Sangro: "Grazie per l'entusiasmo che ci trasmettete"
© IPA
"Noi non finiremo mai di ringraziarvi per la passione e l'entusiasmo che ci trasmettete. Portiamo questo in campo sapendo di dover dimostrare di poter giocare con la vostra passione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dal palco allestito nella piazza di Castel di Sangro rivolgendosi alla folla dei tifosi partenopei. Conte ha parlato con alle spalle tutto lo staff tecnico e medico del club, prima dell'ingresso dei giocatori azzurri. "Ci rivediamo - ha sottolineato - dopo un bellissimo anno grazie ai calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. Oggi dico grazie anche ai calciatori che sono andati via dopo aver contribuito alla conquista di uno scudetto. Abbiamo scritto una pagina di storia, ora dobbiamo parlare poco e cercare di fare ancora tanto".
ORIALI: "L'ANNO SCORSO ABBIAMO VINTO TUTTI INSIEME"
Direttamente dal palco ha preso la parola anche Lele Oriali, team manager del club azzurro: "Vi ringrazio per l'accoglienza, sono molto contento. Dico solo due cose, non mi hanno dato molto tempo", esordisce. "Veniamo da un'annata straordinaria dove abbiamo meritato di vincere e ha vinto una squadra vera. Quando dico una squadra vera intendo anche voi, non solo giocatori e staff. Insieme si è vinto. Quest'anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo scritto una pagina importantissima della storia del Napoli, ora bisogna girare la pagina ed è bianca: sta a noi decidere cosa scrivere, dipende da noi". Poi conclude: "L'altra sera ho detto che mancava qualcuno perché questa è la nostra famiglia sportiva, qui ci si sostiene e si lotta. Ma soprattutto con il vostro entusiasmo e la vostra passione, che avete dimostrato anche nei momenti di difficoltà. Per questo vi ringrazio".
DI LORENZO: "DOBBIAMO CAVALCARE L'ENTUSIASMO"
A chiudere gli interventi è stato il capitano del club azzurro, Giovanni Di Lorenzo: "C'è grandissimo entusiasmo, era giusto fare la presentazione della squadra anche qui a Castel di Sangro". Poi il messaggio ai tifosi: "Vi ringrazio perché si respira l'entusiasmo e per me e soprattutto per i nuovi è bello sentire la vostra passione e il vostro calore. Fa capire ai nuovi in che piazza sono venuti a giocare, una piazza che vive di calcio e sa di calcio". E sulla nuova stagione, aggiunge: "Noi dovremo essere bravi quest'anno a cavalcare e alimentare quest'entusiasmo. Penso che se riusciamo a diventare una cosa unica come l'anno scorso, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Grazie ancora e Forza Napoli!".
Commenti (0)