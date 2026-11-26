Napoli, magic moment Lang: ma a gennaio può fare le valigie
L’olandese ex Psv con Allegri è rinato, ma potrebbe essere sacrificato sull’altare del centravantidi Carlo Landoni
Riflessioni societarie in corso, e le possibilità che rimanga a Napoli si fanno sempre più consistenti, seppur con un ma... Noa Lang bocciato l'anno scorso da Conte, rinvigorito da Allegri. Una rivalutazione da 27 milioni, tanto aveva sborsato il Napoli al Psv nell'estate dell'anno scorso.
Ma attenzione: la priorità per il club nel mercato di riparazione è il centravanti e se il Napoli incontrasse difficoltà nel cedere definitivamente Lucca, girandolo al massimo in prestito, allora se dovesse arrivare un'offerta economica seria per l'olandese, la società la valuterebbe con attenzione. Tradotto: Lang potrebbe essere sacrificato in nome dalla ragion di stato.
Dopo un inizio di stagione in salita, da ricordare la tribuna punitiva con l'Arsenal per comportamento non idoneo in allenamento, cambio di passo a cominciare dall'incrocio con il Monza, assist per De Bruyne, proseguito con l'azione da cui nasce l'autogol di Pedraza per il punto del pareggio con la Lazio, e un altro assist per McTominay contro il Torino, sino al gol con il Manchester City.
Alla base del nuovo Lang, il rapporto di fiducia con Allegri come testimoniato dallo stesso calciatore. Gol e assist, e un cambio di atteggiamento in campo, indirizzato adesso anche al sacrificio in fase di copertura. Certo, resta ancora il rapporto conflittuale con i contestatori, vedi reazione con la Lazio ed esultanza polemica dopo il gol con il Manchester City…
Questo nuovo Lang però sta convincendo Allegri. Può restare al Napoli sempre che dalla Seria A o dall'estero non arrivi una proposta economica convincente che faccia cambiare strategia agli azzurri.