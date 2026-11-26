Il quinto turno della fase campionato di Champions League 2026/27 ha ridisegnato gli orizzonti dell'Italia, che mantiene Como, Inter, Roma e Napoli (in rigoroso ordine di classifica) ancora pienamente in corsa per proseguire il cammino europeo, che sia attraverso la qualificazione diretta agli ottavi di finale, stando nelle topo 8, o attraverso i playoff, restando entro la 24.ma posizione.
Como, la prossima è decisiva
Il Como occupa un clamoroso terzo posto a quota 12 punti, inserito tra Real Madrid e Paris Saint-Germain e davanti a Barcellona e Liverpool per differenza reti. Nonostante un finale di girone proibitivo contro le big francesi e catalane, la squadra di Cesc Fabregas può ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi già nella prossima trasferta di Siviglia contro il Betis.
Inter, playoff quasi certi
L'Inter ha invece raddrizzato la propria classifica salendo a 9 punti grazie a tre successi consecutivi dopo le due sconfitte iniziali. Questo bottino garantisce al momento un piazzamento ai playoff da testa di serie, con la possibilità di salire virtualmente a 12 nell'ultimo turno contro lo Slovan fermo a zero. Per centrare l'accesso diretto tra le prime otto serviranno però almeno altri 4 punti nel doppio incrocio contro Borussia Dortmund e Liverpool.
Roma, il calendario è favorevole
La Roma si trova attualmente al venticinquesimo posto con 5 punti, ma il 2-2 strappato in rimonta a Parigi certifica la ritrovata tenuta mentale del gruppo di Gian Piero Gasperini. Con gli ottavi diretti ormai fuori portata, i giallorossi hanno davanti un calendario favorevole che consente di puntare fino a quota 14 punti, traguardo ampiamente sufficiente per entrare nella griglia degli spareggi. Se solo fossero arrivate le vittorie, o quantomeno altri punti, contro Real Madrid e Manchester United...
Napoli, ora 9 punti
Situazione simile per il Napoli, ventottesimo a quota 4 punti ma rigenerato dal pareggio conquistato sul campo del Manchester City dopo i ko contro Arsenal, Villarreal e Porto. Gli azzurri hanno ora a disposizione tre sfide abbordabili per conquistare nove punti pieni e toccare quota 13, punteggio utile per accedere ai playoff anche da non testa di serie.
Il calendario delle italiane (clicca qui per la classifica aggiornata)
Como 12 punti: Betis Siviglia (trasferta), PSG (casa), Barcellona (trasferta)
Inter 9 punti: Borussia Dortmund (trasferta), Liverpool (casa), Slovan Bratislava (trasferta)
Roma 5 punti: Sporting Lisbona (casa), AEK Atene (trasferta), Lille (casa)
Napoli 4 punti: Bruges (casa), Sabah (trasferta), Viking (casa)