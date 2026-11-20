Napoli, AdL fissa il prezzo per De Bruyne. Dall’Olanda: il PSV non pagherà
Troppi i 7 milioni che chiedono gli azzurri, il club olandese punta sulla voglia del giocatore, che sarebb pronto a guadagnare meno pur di tornare a vivere con la famiglia nel Limburgo
La trattativa tra il Napoli e il PSV per Kevin De Bruyne si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro. Nelle scorse ore, la Gazzetta aveva ipotizzato una richiesta partenopea di circa 7 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista belga (una cifra pari all'investimento fatto finora dal club tra ingaggio e bonus alla firma). Tuttavia, la replica da Eindhoven è stata immediata e netta: il PSV non spenderà mai quella cifra.
A confermarlo è Rik Elfrink dell'Eindhovens Dagblad, secondo cui il Napoli starebbe testando la solidità finanziaria olandese. Il nodo cruciale è l'età del giocatore: a 35 anni, il suo valore di mercato residuo è destinato a ridursi drasticamente, azzerandosi quasi durante la sua eventuale esperienza al PSV. Sborsare 7 milioni oggi significherebbe dover sostenere un pesante ammortamento negli anni a venire, unito a un ingaggio faraonico per gli standard del club.
Gli olandesi erano partiti con una proposta da 2 milioni, rispedita al mittente dal Napoli, lasciando un divario di 5 milioni tra domanda e offerta. Ciononostante, secondo quanto scrivono in Olanda, il PSV potrebbe contare su un asso nella manica: la ferma volontà del calciatore di lasciare Napoli e la squadra di Allegri già nella sessione invernale, come riportato anche dal Telegraaf.
A pesare ci sarebbero poi i motivi familiari: De Bruyne vorrebbe rientrare nella sua residenza nel Limburgo belga, anche per garantire la serenità dei figli e la continuità scolastica. Pur di raggiungere questo obiettivo, secondo Elfrink, sarebbe anche disposto a decurtarsi sensibilmente lo stipendio.
Il Telegraaf mette comunque in guardia gli olandesi sulla complessità dei negoziati con il Napoli, storicamente ostico nelle trattative. Con il contratto in scadenza nel giugno 2027 (e un'opzione di rinnovo che non sarà attivata), De Bruyne resta al centro dell'intreccio di mercato tra Napoli e Eindhoven: Allegri vorrebbe trattenerlo, ma la partita a scacchi sul suo futuro è appena entrata nel vivo.