La trattativa tra il Napoli e il PSV per Kevin De Bruyne si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro. Nelle scorse ore, la Gazzetta aveva ipotizzato una richiesta partenopea di circa 7 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista belga (una cifra pari all'investimento fatto finora dal club tra ingaggio e bonus alla firma). Tuttavia, la replica da Eindhoven è stata immediata e netta: il PSV non spenderà mai quella cifra.