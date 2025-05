De Laurentiis-Conte, vertice di quasi 4 ore: incontro interlocutorio, le parti prendono tempo

Napoli vive ore di emozioni indescrivibili dopo la vittoria del quarto scudetto, ieri la grande parata in città per festeggiare il titolo con la propria gente, in mattinata la visita a Roma da Papa Leone XIV, e al termine l'atteso confronto tra il presidente Aurelio de Laurentiis e Antonio Conte. Al vertice nella residenza romana del patron azzurro, durato tre ore e mezza, presenti anche il ds Giovanni Manna e l'ad Andrea Chiavelli. Il tecnico salentino è andato via in auto insieme alla moglie, salendo nei posti dietro con Manna. In macchina anche il figlio di AdL, Edoardo. Si è trattato di un incontro interlocutorio, presidente e allenatore si sono presi del tempo per riflettere. "Auguro a Conte di continuare a mietere successi nella sua vita professionale, è un uomo che lavora con dedizione e merita rispetto. Grazie Antonio", ha detto il presidente azzurro alla cena per festeggiare il titolo.