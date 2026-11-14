Napoli, i tifosi si scagliano contro De Bruyne e sua moglie

Un ritorno in Belgio che sembra sempre più vicino. E per il Napoli le parole di Michelle De Bruyne, moglie di Kevin, suonano come un avvertimento. La moglie del centrocampista belga ha raccontato alla rivista NINA il disagio della vita in Italia, con le difficoltà del nazionale belga anche nel poter uscire e vivere normalmente lontano dal campo. "A Manchester la gente era ormai abituata e quasi non faceva caso a Kevin. Ma a Napoli è diverso. Ci diciamo che prima andiamo via e meglio è". Una situazione che alimenta la nostalgia di casa e la voglia di voltare pagina. "Certo, pensiamo insieme al futuro. E sempre più spesso ci diciamo: andremo a vivere qui nel Limburgo", ha dichiarato Michelle, 32 anni, sposata con il calciatore dal 2017.