"Rinnovi Carlos Augusto, Thuram e Calhanoglu? Abbiamo a che fare con professionisti e ragazzi legati all'Inter, sono molto seri e tutti vogliono proseguire con noi. Ci sono tutti i presupposti, pur affrontando con calma queste situazioni, li porteremo tutti a risultato positivo" lo dice il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Sky Sport in occasione del match Champions contro lo Stoccarda, gara che l'Inter deve "tentare di vincere a tutti i costi. Come vedete questo nuovo format porta a posizioni imprevedibili. Importante fare risultato".