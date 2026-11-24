Noa Lang torna a far parlare di sé. L'attaccante olandese ha firmato il momentaneo 2-1 del Napoli contro il Manchester City all'Etihad Stadium (2-2 risultato finale), e dopo aver trovato la rete, si è lasciato andare a un'esultanza dal chiaro sapore polemico. Lang ha prima mimato con una mano il gesto delle chiacchiere, per poi portarsi un dito davanti alla bocca, in quello che è sembrato un invito a tacere. Una scena che non è passata inosservata e che ha subito acceso le discussioni, soprattutto alla luce delle recenti tensioni tra il calciatore e una parte della tifoseria napoletana.