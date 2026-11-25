"Rinnovi Carlos Augusto, Thuram e Calhanoglu? Abbiamo a che fare con professionisti e ragazzi legati all'Inter, sono molto seri e tutti vogliono proseguire con noi. Ci sono tutti i presupposti, pur affrontando con calma queste situazioni, li porteremo tutti a risultato positivo" lo dice il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Sky in occasione del match Champions contro lo Stoccarda, gara che l'Inter deve "tentare di vincere a tutti i costi. Come vedete questo nuovo format porta a posizioni imprevedibili. Importante fare risultato". Poi su un interesse dell'Inter per Varela del Monza: "Giocatore che non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. Vista la vicinanza, normale che i miei direttori sportivi vadano a vederlo. Sorpresa importante per la nostra Serie A".