Il Napoli ha praticamente definito il primo acquisto per il mercato di gennaio assicurandosi il giovane portiere brasiliano Pedro Morisco dal Coritiba per una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Lo scrive Il Mattino.
L'estremo difensore ventiduenne, lanciato recentemente da titolare nella Seleçao da Carlo Ancelotti nell'amichevole contro l'India, si appresta a firmare un contratto quinquennale per diventare il secondo portiere verdeoro nella storia del club dopo Rafael Cabral; gli agenti Decio Berman e André Curya hanno già avviato i contatti decisivi con il direttore sportivo Giovanni Manna a Castel Volturno, con l'ultimo nodo legato alla percentuale sulla futura rivendita che la società azzurra non vorrebbe concedere.
L'innesto di Morisco ridisegnerà le gerarchie tra i pali del Napoli: Meret (in scadenza a fine stagione) tornerà a febbraio ma sino all'infortunio aveva giocato più di Milinkovic-Savic quindi Allegri sarà chiamato a dare una decisione definitiva sul futuro di entrambi.